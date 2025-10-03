Cultura e Lazer

Puppy Yoga
Notícia

Aula de yoga com filhotes de cachorro incentiva a adoção responsável de pets em Caxias do Sul

A prática será realizada na 35ª edição do Vamos Juntim, que ocorrerá neste domingo (5), das 14h às 20h, na Uff Bier

Camila de Oliveira

