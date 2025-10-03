Aula de yoga com filhotes de cachorro incentiva a adoção responsável de pets em Caxias do Sul

Puppy Yoga consiste em unir aulas de yoga com interação com cachorros. Na foto, a instrutora de yoga, Thalia Duarte e o cão Billy. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Já ouviu falar em Puppy Yoga? A prática, que vêm se tornando popular nas redes sociais, vai acontecer em Caxias do Sul neste fim de semana. A atividade é um dos destaques da programação da 35ª edição do Vamos Juntim, conduzido pelas irmãs Isabella e Vittoria Bruzetti, que irá ocorrer neste domingo (5), das 14h às 20h, na Uff Bier (Rua Hugo José Corseti, 60, bairro Jardelino Ramos).

O Puppy Yoga consiste em unir aulas de yoga com interação com cachorros. Diferente de uma aula tradicional, que precisa de mais concentração e é focada na respiração, a prática é mais leve e descontraída, justamente para ter um contato a mais com os bichinhos.

A inspiração para a prática surgiu nos Estados Unidos e no Canadá através de aulas de yogas com cabras. No Brasil, as primeiras aulas com cachorros filhotes ocorreram entre 2018 e 2019, mas somente em 2023 que a atividade se popularizou.

Segundo a instrutora de yoga Thalia Duarte, que ministrará pela primeira vez uma aula de Puppy Yoga, todos cachorros da ação serão filhotes, mas que isso não é uma regra a ser seguida. A prática pode ser realizada com cão de porte pequeno, que é dócil e consegue interagir bem com o público.

— Os filhotes são um pouco mais agitados, mais brincalhões, gostam de circular mais, então, acaba ficando mais fácil de interagir com eles, mas nada impede de realizar a prática com cães mais velhos.— observa Thalia.

Além dos benefícios da prática de yoga, que inclui relaxamento, equilíbrio, fortalecimento do corpo e foco na respiração, vai ter a interação com os cãozinhos, que irá trazer a sensação de leveza, bem-estar, redução de ansiedade e estresse. Já para os bichinhos, é um espaço que estarão livres para gastar energia e interagir com pessoas e com os outros cães. Normalmente a prática ocorre em ambientes ao livre para os animais conseguirem realizar uma melhor interação.

A atividade é resultado da parceria entre as organizadoras do Vamos Juntim e a ONG Amor Vira-Lata, com o objetivo de dar visibilidade a cães em busca de um lar. Além de proporcionar bem-estar aos participantes, a prática também amplia as chances de adoção responsável.

No domingo (5), durante a prática, será disponibilizado água e comida para os filhotes, que vão estar circulando e terão liberdade para comer e beber quando sentirem necessidade. Também estão previstas pausas entre as práticas para descanso e também para os animais relaxarem. A ONG dará o apoio necessário para garantir a segurança deles.

— Todos os cães que estiverem na prática estão disponíveis para a adoção e os interessados podem entrar em contato com a ONG. O Puppy Yoga realiza esse contato entre as pessoas e os cães e acaba se tornando um caminho mais fácil para a adoção responsável. — reforça.