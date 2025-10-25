Artistas da imaginação: como é a vida de quem se dedica a oferecer aos fãs a experiência mais próxima do contato com um ídolo

Aos 50 anos, Edilson Gomes de Lima já viajou por todo o Brasil interpretando Michael Jackson no palco, no picadeiro ou na pista de patinação no gelo. Atualmente, faz três shows semanais no Hard Rock Cafe Gramado Porthus Junior / Agencia RBS

Quase quatro mil quilômetros separam João Pessoa, na Paraíba, de Gramado, na Serra Gaúcha. Distância essa que Edilson Gomes de Lima percorreu dançando os passos de Michael Jackson, ao longo de mais de 30 anos levando aos palcos a magia inigualável do Rei do Pop. Edy, como é conhecido, vem sendo Michael por quase mais tempo do que o próprio Michael o foi, até sua morte precoce, aos 51 anos, em 2009.

Edy se encantou pelas coreografias de Michael Jackson assistindo aos lançamentos dos clipes no Fantástico, na infância. Na adolescência, começou a participar de concursos de dublagem, nas quermesses espalhadas pelos bairros da capital paraibana. Saía sempre com o primeiro lugar.

- Era uma época em que a dublagem estava muito em alta, nos programas de auditório na TV, e o que chamava a atenção das pessoas nas minhas apresentações era menos a dança, e mais a dublagem do canto do Michael, a fidelidade às suas expressões faciais - conta o paraibano.

Edy preparando o personagem ao qual já se dedica a encarnar nos palcos há mais de 30 anos Porthus Junior / Agencia RBS

O passo seguinte foi no final da adolescência, quando aproveitou a passagem do circo do Beto Carrero World pela região para arrumar um teste e mostrar suas habilidades, fazendo o moon walk de Billie Jean, a dança dos zumbis de Thriller e outras coreografias icônicas do ídolo. Foi aprovado, mas precisou esperar por sua vez vendendo maçãs e doces para o público, até que o dançarino titular deixasse o circo rumo aos EUA. Foram três anos e 15 mil quilômetros rodados com a trupe pelo país, até chegar a Penha-SC, onde se integrou às atrações do parque temático. Por mais 11 anos encarnou o "Michael Jackson do Nordeste", como o próprio Beto Carrero o chamava.

- Foi onde vivi o momento mais marcante da minha carreira, meses após a morte do Michael Jackson. O parque criou um show tributo especial (Thriller Nights), que levava até 25 mil pessoas por dia, com palcos temáticos para representar diferentes fases da carreira dele, e terminava com um show ao vivo que ia até a meia noite. Às vezes os gritos do público ficavam mais altos do que o som que saía das caixas. Foi um sucesso total - relembra.

Michael Jackson em Gramado? Porthus Junior / Agencia RBS

A mudança para Gramado ocorreu em 2017, quando Edy descobriu a vocação para patinar no gelo. Era um período difícil, em meio ao luto pela perda da mãe, e os patins o resgataram da depressão. Agendou um teste para integrar a equipe de patinadores do parque Snowland, no qual foi aprovado para virar o primeiro Michael Jackson sobre patins de que se tem notícia no Brasil. Após três anos, deixou a pista de gelo em 2020 para retornar ao palco. Desta vez, com show fixo no Hard Rock Cafe Gramado, onde soma cinco anos se apresentando três vezes por semana.

As performances de Edy duram pouco mais de 20 minutos e trazem coreografias e figurinos icônicos, para músicas como Jam, Beat It, Black or White e Smooth Criminal. Cada dança é acompanhada da projeção do videoclipe ou de uma apresentação ao vivo de Michael Jackson exibida no telão, mostrando a fidelidade com que o dublê e seus dois dançarinos assistentes conseguem imitar cada passo:

- Ao assistir uma performance de dublagem, a maioria dos fãs quer lembrar como era o original. Por isso o vídeo é um complemento importante. Michael foi um artista que representou como poucos o sonho da criança que gosta de cantar e dançar, e com isso levar alegria para as pessoas. Eu, com meus 50 anos, podendo seguir imitando os passos que ele imortalizou, de alguma forma também espero servir como inspiração para que mais gente corra atrás do que sonha.

Elvis está vivo e pode animar seu casamento

Bento-gonçalvense Johnny Grace é um dos mais requisitados artistas cover de Elvis na América Latina Porthus Junior / Agencia RBS

Só existem três vozes no mundo: a de Deus, a de Frank Sinatra, e a de Elvis Presley. Bastou essa frase para que o pai de Johnny Grace fizesse do filho um fã para a vida toda do Rei do Rock. Daquele dia em diante, Elvis se tornou a obsessão do bento-gonçalvense, que atualmente, aos 50 anos, é um dos covers mais requisitados na América Latina. Apenas em outubro foram 19 apresentações, em cinco estados brasileiros.

Mais do que pelo domínio do repertório ou pelos figurinos fiéis e pelas joias idênticas a algumas das que se tornaram quase tão icônicas quanto o topete e as costeletas de Elvis, Johnny Grace se diferenciou por trazer para o Brasil um formato de apresentação consagrado nos EUA: o Casamento Las Vegas. Trata-se de um estilo de cerimônia descontraída, em que os noivos e seus convidados saem da festa com a sensação de que se divertiram na companhia do astro.

Algumas das joias utilizadas por Johnny Grace foram produzidas pelo joalheiro pessoal de Elvis Presley Porthus Junior / Agencia RBS

O leque de possibilidades oferecidas aos contratantes, no entanto, vai além. Johnny tem no catálogo desde seu show solo até o concerto com orquestra, passando por formações em duo com maestro ou bandas de 7 ou 11 músicos. Mais do que ser o cover mais fiel possível, Johnny quer o entretenimento. Trata-se de oferecer momentos de alegria para os fãs de Elvis, The Pelvis.

- Tem convites que vão desde a mera presença vip, em que vou apenas para tirar fotos com as pessoas e passo horas fazendo isso, até pedidos de noivado em café da manhã na sala da casa das pessoas. Mas a virada de chave foi mesmo a festa de casamento, em que as pessoas saem contando para seus amigos que curtiram um rolê com o Elvis Presley. E isso eu acho mais legal até do que a pessoa poder contar que assistiu a um show de um cover muito fiel ao Elvis - comenta.

Casamento no estilo Las Vegas Bruna Comin / Divulgação

Atualmente, é possível ver as apresentações de Johnny Grace no Hard Rock Cafe Gramado, onde a Noite do Elvis costuma ser lotada. É também onde o artista recebe após cada apresentação um carinho que o faz crer que nenhum artista no mundo se compare ao Rei do Rock:

- A experiência como Elvis me ensinou que, depois de cada show, virão falar comigo dezenas de pessoas para contar a sua própria história envolvendo Elvis. Muitas meninas escolhem vir para Gramado, especificamente para a Noite do Elvis, porque são apaixonadas por ele. E quantas crianças batizadas com o nome de Elvis? É um fascínio que passa de geração para geração, e que por isso vai ser eterno.

O show precisa continuar

Catarinense radicado em Caxias, Fábio Schmidt apresenta seis figurinos diferentes em seu show que passeia pela vida e pela obra de Freddie Mercury Neimar De Cesero / Agencia RBS

No último domingo de setembro, durante a apresentação de Queen - Um Legado Sinfônico, no 18º Concerto da Primavera, a ovação diante de cada aparição de Freddie Mercury faziam parecer que o próprio ídolo havia reencarnado diante de 11 mil testemunhas, que se espremiam sob o sol no estacionamento do campus da UCS.

Leia Mais 18º Concerto da Primavera reúne 11 mil pessoas para celebrar e cantar os clássicos da banda Queen

Embora não cante, como poderia se esperar de quem se dedica desde 2011 a interpretar uma das vozes mais potentes do rock 'n' roll, o ator catarinense Fábio Schmidt, radicado desde 2018 em Caxias do Sul, recria fielmente cada gesto e trejeito do vocalista do Queen, no espetáculo Freddie Rock Star - The Show Must Go On. Ao reproduzir os movimentos de Mercury em algumas de suas performances marcantes, enquanto as imagens originais são projetadas em vídeo, o ator criou uma performance capaz tanto de lotar auditórios quanto de atender a convites para performar em festas particulares.

Schmidt durante o último Concerto da Primavera, em setembro Neimar De Cesero / Agencia RBS

- Ao contrário da maioria dos documentários, filmes ou biografias, que seguem uma ordem cronológica e terminam de uma maneira triste, com a morte do Freddie, a gente quis fazer um espetáculo que começa pelo velório dele, mas se desenrola passando por diferentes momentos da vida e da carreira culminando com o seu auge. Acho que o show passa uma mensagem muito vibrante e positiva - destaca o ator.

Além de se parecer fisicamente, Schmidt reforça a semelhança com o cantor utilizando uma dentadura criada especialmente para viver o personagem, que tinha 36 dentes (quatro a mais do que um adulto comum, o que conferia a Freddie Mercury uma arcada dentária proeminente). Por já estar com os mesmos 45 anos que o cantor tinha quando morreu, em 1991, disfarça a ação do tempo nos cabelos e no bigode pintando de preto os fios grisalhos. E completa a similitude recriando fielmente alguns dos figurinos que também se misturam à imagem do frontman.

Schmidt mandou fazer uma dentadura idêntica a de Freddie Mercury, que tinha quatro dentes a mais do que a dentição comum de uma pessoa adulta Neimar De Cesero / Agencia RBS

- São seis trocas de figurinos, que remetem o público a momentos como os shows em Montreal, de 1981, o Live Aid, de 1985, ou Wembley, 1986, além de videoclipes famosos, como o de I Want To Break Free. Este formato traz um impacto que às vezes faz as pessoas dizerem que viram um holograma do Freddie Mercury, ou uma versão em 3D - ressalta.

Com dramaturgia do mineiro Juarez Guimarães Dias, diretor que o ajudou a criar The Show Must Go On quando Schmidt morou em Belo Horizonte, o espetáculo terá temporada de sete noites no auditório do Sindiserv, em Caxias do Sul, em novembro. Os ingressos já podem ser adquiridos na Livraria Do Arco da Velha, a R$ 40 e R$ 20 (meia entrada).

Uma designer com vida de princesa

Nadine rech em foto do primeiro ensaio que fez como cosplayer, caracterizada como personagem de Gam of Thrones Geisa Rizzon / Divulgação

Aos 34 anos, cada vez que se olha no espelho após concluir a caracterização de uma personagem, Nadine Rech volta a ser a Nadi de cinco anos, apaixonada pelas princesas dos desenhos animados da Disney e imaginando como seria ser cada uma delas. Foi como cosplayer que a são-marquense descobriu uma maneira de realizar o seu sonho de infância, mas também o de diversas outras crianças.

- Quando eu sou contratada para ir a uma festa infantil, para a maioria das crianças não é um cosplayer que está ali, mas sim a própria princesa que saiu da tela e foi visitar a sua festa. Algumas ficam realmente ensandecidas - diverte-se a designer por formação.

Nadi como Elsa, de Frozen: "criançada fica ensandecida" Acervo pessoal / Divulgação

A trajetória de Nadi, como é conhecida, representando personagens do universo pop começou em 2014, inspirada numa colega de faculdade que gostava de participar de eventos deste segmento, como o Anime Buzz ou o AnimeXtreme. A primeira personagem a qual deu vida foi Daenerys Targaryen, da série Game of Thrones. Passou, então, a publicar ensaios fotográficos, personificando desde figuras de terror como Pinhead, do filme Hellraiser, até a Mulher Maravilha. Mas foi como princesa que o hobby virou um boa fonte para complementar renda:

- Minha primeira festa infantil como cosplayer foi o aniversário da filha de uma amiga, aqui em São Marcos, e nunca mais parei. Fui caracterizada como Elsa, da saga Frozen, que até hoje é uma das preferidas das meninas. Mas já fui muitas vezes Branca de Neve, Bela Adormecida, Pequena Sereia, entre outras - conta a artista.

Nadine como a Noiva Cadáver, do filme de Tim Burton Geisa Rizzon / Divulgação

Além de participar de eventos, Nadine também tem sido cada vez mais requisitada para maquiar outros participantes de convenções nerd ou crianças em época de Halloween, entre outras ocasiões. É algo que ela faz com prazer, sabendo que cada rosto maquiado ou figurino criado contribui para que mais pessoas possam se permitir sair por algum momento da própria realidade para adentrar num universo mágico:

- Muitas vezes a gente cresce e perde um pouco dessa conexão com o lado lúdico que foi tão importante na nossa infância, e que também ajudou a nos tornar quem somos. É muito gratificante poder ser parte desta conexão entre o mundo real e um universo de magia, seja para crianças ou adultos.



