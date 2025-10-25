Cultura e Lazer

Entretenimento
Notícia

Artistas da imaginação: como é a vida de quem se dedica a oferecer aos fãs a experiência mais próxima do contato com um ídolo

Atores, cantores e dançarinos que reproduzem fielmente cada movimento dos astros da cultura pop contribuem para levar às próximas gerações o legado de ícones como Michael Jackson, Elvis Presley e Freddie Mercury, além de dar vida a personagens do universo infantil

Andrei Andrade

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS