Artista visual caxiense Gabriela Stragliotto abre sua última mostra no Brasil antes de uma temporada na França e nos Estados Unidos

A artista visual caxiense Gabriela Stragliotto inaugura nesta sexta-feira (10), às 19h, a exposição Sol azul dos Sonhos, na Galeria de Artes do Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul. A abertura contará com visitação guiada.

As obras têm como ponto de partida a paisagem, onde elementos naturais, montanhas, lagos e rios, tornam-se condutores de significados simbólicos e afetivos. Para a artista, suas criações transitam entre a memória, o sonho, o mito e o desejo, compondo o que ela chama de "territórios imaginários".

— É uma paisagem que não é mais um lugar real, mas um espaço visto, lembrado, desconstruído e reconstruído em um novo território. Gosto de pensar que é quase uma paisagem no fundo da mente, que pode ser compartilhada. Se eu digo "montanha", a imagem que surge para mim não é a mesma que a tua, mas ambas têm um peso emocional. — explica Gabriela.

A mostra reúne pinturas em óleo e nanquim sobre linho e marca a última mostra individual da artista caxiense no Brasil antes de uma temporada de residências artísticas no exterior, na França e nos Estados Unidos.

Entre as referências das obras, estão os poemas da escritora Louise Glück, vencedora do Nobel de Literatura, cuja obra evoca a natureza e paisagens frias. O ambiente em que Gabriela desenvolveu a pesquisa também influenciou diretamente o trabalho.

— Estava de volta ao ateliê em Galópolis, no interior de Caxias, no outono e inverno. Esse clima, os ciclos da colheita, o período de fartura e depois de introspecção do frio, tudo isso atravessa a exposição.

Além das pinturas, a mostra apresenta, pela primeira vez, o projeto Flores de Nós, experimentação recente que se descola da pintura rumo ao tecer.

— É a primeira vez que exponho essas flores criadas a partir de cordas e nós, algo que aparece muito nos meus trabalhos. Também trago obras em nanquim que se encaixam, uma série que já apresentei fora, mas nunca em Caxias — revela.

A motivação para abordar a paisagem, segundo a artista, vem de longa data. Filha do interior do Rio Grande do Sul, Gabriela cresceu viajando entre a Serra gaúcha e o Mato Grosso, carregando essas referências visuais até hoje.

— Acho que a paisagem acompanha meu trabalho desde o início. É um interesse que vem da infância e, de certa forma, amadureceu agora, num espaço que não é mais tão literal, mas carregado de associações — afirma.

Além da abertura, a artista também conduzirá atividades no Programa Educativo UAV: uma oficina de desenho e pintura para estudantes da rede municipal e uma visita ao ateliê destinada a professores do Programa Arte na Escola, Pólo UCS.

Com classificação indicativa livre, a mostra poderá ser visitada até 2 de novembro, nas segundas, das 9h às 16h; terças a sextas-feiras, das 9h às 22h; e nos sábados, domingos e feriados, das 14h às 22h.

