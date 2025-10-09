Cultura e Lazer

Centro de Cultura Ordovás
Notícia

Artista visual caxiense Gabriela Stragliotto abre sua última mostra no Brasil antes de uma temporada na França e nos Estados Unidos

A exposição reúne obras em pinturas em óleo e nanquim sobre linho, transitando por um território sensível entre a memória e o sonho

Camila de Oliveira

