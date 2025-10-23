Agenda cultural será lançada durante a programação da 40ª Feira do Livro de Bento Gonçalves

O projeto reúne em uma agenda 14 textos e 14 obras de arte de mulheres brasileiras. Paula Sandrin / Divulgação

Neste sábado (25), será lançado o projeto Vozes Múltiplas, realizado pela bibliotecária Eunice Pigozzo e pela historiadora Cristine Tedesco, reúne em uma agenda 14 textos e 14 obras de arte de mulheres brasileiras. O evento será às 16h30min, na 40ª Feira do Livro de Bento Gonçalves.

No início de cada mês, há um texto e uma obra que se relacionam a uma data ligada ao universo feminino, o que transforma a agenda em um produto que provoca reflexões e se integra à luta por um mundo mais igualitário na questão de gênero. Financiado pelo Fundo Municipal de Cultura (FMC) do município, o projeto prevê saraus, exposição e oficinas.

Assuntos como violência contra a mulher e valorização do trabalho feminino em diferentes âmbitos, por exemplo, seguirão em frente por meio da obra impressa na agenda. Nas páginas, há representantes de mulheres negras, trans, indígenas, brancas.

As obras e os textos também compõem uma exposição com 15 painéis de 1,5 metro de largura por 2,10 metros de altura. Eles foram feitos em tecido elaborado a partir do fio de garrafas pet, e a agenda é toda produzida com papel reciclado, o que expressa a preocupação das curadoras com a sustentabilidade.

A programação no sábado (25) inclui um sarau que terá arte ao vivo com Thaís Macedo, a designer do projeto; música com Jaiane Trivelin; e falas de Eunice e Cristine. Elas vão apresentar a agenda e ler alguns textos. Algumas das mulheres que têm suas obras na publicação também estarão no palco.

O projeto seguirá com exposição em outros três lugares de Bento Gonçalves, o Instituto Federal de Educação (com a realização do sarau), o Centro Cultural Tuiuty e o Museu do Imigrante.

As oficinas ocorrem no Instituto Joana de Desenvolvimento Humano (Bairro Municipal), no Centro Cultural Tuiuty (Distrito de Tuiuty), na Coordenadoria da Mulher/REVIVI, e na Praça CEU (bairro Ouro Verde). Em todos os eventos, as mulheres participantes receberão um exemplar da agenda.

Após o lançamento, a agenda poderá ser adquirida por R$ 60, na Dom Quixote Livraria.

