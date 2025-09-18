Violinista Luciano Reis apresenta "Rock Concert" nesta sexta-feira, em Caxias do Sul

Projeto reúne banda e orquestra para acompanhar o violino do músico Luciano Reis Gabriela Souza / Divulgação

Caxias do Sul será a próxima parada do projeto "Rock Concert", apresentado pelo violinista gaúcho Luciano Reis. O show será nesta sexta-feira, às 20h, no UCS Teatro. Ingressos à venda pelo Sympla, a R$ 160 e R$ 80 (meia entrada).

Acompanhado de banda e de orquestra, tendo o violino como instrumento principal na execução das melodias, o repertório terá músicas conhecidas de bandas como AC/DC, Bon Jovi, Coldplay e Metallica.

Criado em 2022, o show já passou por diversas cidades gaúchas e da região Sul, além de ter sido apresentado em alguns dos principais palcos de Porto Alegre, como o do Auditório Araújo Vianna, do Bar Opinião e o da casa de shows Grezz.