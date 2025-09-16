Valdir Verona e Vitinho Manske apresentam duo de viola e sopapo neste domingo, em Caxias do Sul

Valdir Verona e Vitinho Manske irão unir o timbre rural da viola à sonoridade grave do sopapo, instrumento da cultura afro-gaúcha Divulgação / Divulgação

O projeto Concertos ao Entardecer terá mais uma edição no próximo domingo (21), na Sede Social do Recreio da Juventude, em Caxias do Sul. A apresentação começa às 18h e tem entrada gratuita.

O público poderá conferir um encontro musical inédito entre a viola e o tambor de sopapo (também chamado de tambor-rei afro-gaúcho), instrumento tradicional da região de Pelotas e símbolo da herança negra no sul do país. A interpretação fica por conta de Valdir Verona (viola) e Vitinho Manzke (sopapo).

Com a ideia de proporcionar uma fusão entre a tradição rural e a expressão afro-gaúcha, a dupla levará ao palco um repertório será inspirado na música regionalista, unindo o timbre característico da viola ao pulsar grave do sopapo, reconhecido como patrimônio cultural imaterial de Pelotas.