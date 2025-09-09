Cultura e Lazer

25ª edição
Notícia

Última semana do Caxias em Cena se inicia com espetáculos nacionais e regionais. Confira a agenda desta terça e de quarta-feira

Programação segue até domingo, com peças gratuitas para os mais diversos públicos, espalhadas pelos espaços culturais da cidade

Andrei Andrade

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS