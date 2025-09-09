Última semana do Caxias em Cena se inicia com espetáculos nacionais e regionais. Confira a agenda desta terça e de quarta-feira

Entrando em sua última semana, o 25º Caxias em Cena oferece, nesta terça e na quarta-feira, espetáculos nacionais e regionais dentro daquela que é sua proposta principal: oferecer uma programação teatral acessível e diversificada ao público caxiense.
Nesta terça-feira, pela manhã e à tarde, às 10h e às 15h, o Teatro Municipal Pedro Parenti recebe Juvenal, Pita e o Velocípede, peça voltada a escolas públicas que aborda a infância de forma poética, a partir das memórias do protagonista. Quem apresenta é a Cia. Pandorga, do Rio de Janeiro. Já à noite, às 20h, o público pode assistir ao espetáculo "Corpo Casulo", que chega à Sala de Teatro Prof. Valentim Lazzarotto. A montagem original realizada pelo Projeto Insurgências - Protagonismo Dissidente na Cena (POA) traz ao palco um corpo em metamorfose, que reflete sobre transgeneridade e ancestralidade. A classificação é 14+ e há acessibilidade em Libras.
Também nesta terça-feira, o Espaço Cultural Tem Gente Teatrando promove, das 14h às 18h30, a oficina "O Jogo físico na Cena", conduzida por artistas da Bahia. Gratuita e aberta tanto a atores quanto a interessados em vivenciar práticas corporais no palco, a atividade trabalha improvisação e composição física.
Nesta quarta-feira, a atração principal será a peça O Avô e o Rio, às 20h, no Teatro Municipal Pedro Parenti. Inspirado em conto do escritor baiano Aleilton Fonseca, o espetáculo é o primeiro solo do ator Israel Barretto, também baiano, e revisita memórias afetivas entre neto e avô às margens de um rio. A sessão é gratuita, com retirada de ingressos uma hora antes.
Na quarta à noite, o ator e diretor caxiense Fábio Cuelli leva ao Ponto de Cultura Casa das Etnias a montagem Geppetto, em sessões às 15h e às 19h. O monólogo parte da clássica história de Pinóquio, escrita pelo italiano por Carlo Collodi, para explorar as complexas relações entre pai e filho em uma versão reimaginada, escrita pelo porto-alegrense Nelson Diniz. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), no local.
O 25ª Caxias em Cena segue até domingo. Ao longo da semana, o Sete Dias e a coluna 3por4 irão detalhar mais atrações.