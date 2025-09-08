Tradicional Festa Som Fantasy terá edição especial neste sábado, em Caxias do Sul

Travelin' Band com o DJ Jaime Rocha, um dos idealizadores da festa Som Fantasy Divulgação / Divulgação

Uma das bandas que ajudaram a consolidar a cena roqueira em Caxias do Sul comemora três décadas de estrada em 2025. E para marcar a data, a Travelin' Band irá se reunir para uma noite de puro rock 'n' roll clássico, como atração especial da tradicional Festa Som Fantasy. Será neste sábado (13), no Memphis Juke Joint (sede social do Clube Juvenil), a partir das 21h30min.

Formada em 1994 por amigos de escola, a Travelin' ganhou destaque com um repertório fiel aos clássicos do rock, revisitando sucessos do Creedence Clearwater Revival, The Beatles, Rolling Stones e The Who, entre outros. Além de ter sido atração residente no extinto Revival Rock Bar, em Caxias, a trajetória foi construída nos palcos de casas como a Ponto de Vista, Mosteiro, Quinta Estação, Amadeus e Bar do Joe (Garibaldi).

A formação para a reunião especial terá Rafa Dannenhauer (guitarra e vocal), Douglas Pes (guitarra), Rodrigo Parisotto (baixo), Fabio Broetto (bateria) e Charlie Garbin (teclados). Além do show, a noite terá sets com os DJs que fazem a Som Fantasy, Jaime Rocha e Moraes.