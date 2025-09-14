Cultura e Lazer

Tradicionalismo
Notícia

Tarde ensolarada leva centenas aos Pavilhões para o primeiro domingo dos Festejos Farroupilhas, em Caxias do Sul

Não faltou churrasco, chimarrão e música no acampamento e nos piquetes

Andrei Andrade

