Tarde ensolarada leva centenas aos Pavilhões para o primeiro domingo dos Festejos Farroupilhas, em Caxias do Sul

Centenas de pessoas aproveitaram o domingo ensolarado para ir até o Parque da Festa da Uva, onde ocorrem os Festejos Farroupilhas em Caxias do Sul Ulisses Castro / Agencia RBS

Entre amigos ou em família, o domingo de sol em Caxias do Sul foi aproveitado com muita música gauchesca e culinária típica pelo público que foi até o Parque da Festa da Uva, a fim de curtir o quarto dia dos Festejos Farroupilhas.

Em diversas das estruturas montadas para receber os grupos que ocupam a área de acampamento, a espera pelo churrasco foi acompanhada por música ao vivo, com violão, gaita e até microfone, como no piquete de funcionários da empresa JN Motores.

- Este é o segundo ano que a empresa faz esta confraternização, que reúne funcionários e suas famílias. Um dia sai um churrasco, no outro sai um carreteiro, tudo regado a muita música e muita prosa. O que mais sai é mentira e fofoca - diverte-se José Amauri, 54.

No piquete do CTG Pampa do Rio Grande a cada dia chegam novos amigos para curtir o clima festivo e saborear o churrasco. Teve até quem levou os cachorros para desfrutar do acampamento, como Letícia Zamboni, 30, responsável por cuidar do acampamento junto com o marido, Vinícius Xavier, 29.

_ O ano inteiro a gente espera por essa semana. Quando chega, negocia uma folga no trabalho, sai um pouquinho mais cedo, para ficar o máximo que puder. Trouxemos até a Serena e a Serrana, nossas cadelinhas, para vivenciar a folia com a gente. O Vinícius participa das provas de laço, e à noite a gente vai nos shows e nos bailes. Já assistimos o Grupo Carqueja, o Joca Martins, e hoje (domingo) tem o Baitaca. Está muito legal a programação.

Também houve grupos de amigos sem vínculo com nenhum CTG ou qualquer outra instituição tradicionalista que se organizaram espontaneamente para acampar, apenas pelo interesse comum pelo cultivo da tradição. Numa destas tendas, Guilherme Vargas, 31, comandou o assado e deu até as primeiras dicas de manuseio dos espetos para o filho, Otávio, de 8 anos.

Guilherme Vargas, 31, com o filho Otávio, 8 Ulisses Castro / Agencia RBS

- Reunimos alguns casais que gostam de fazer churrasco e folia junto para pegar um cantinho pra nós neste ano aqui no acampamento. Como todo mundo trabalha, a gente vem mais no fim do dia e no final de semana. Só coloca no grupo o que cada um precisa trazer, faz uma janta e depois vai pro baile. Está tudo bem organizado e é um ambiente muito bom pra trazer os filhos e ficar tranquilo - comenta Guilherme.

A programação dos Festejos Farroupilhas 2025 em Caxias tem como tema "Ondas curtas, para uma história longa - o Centenário de Darcy Fagundes e os 70 anos do Grande Rodeio Coringa". A programação segue até o próximo dia 21 de setembro. Confira a seguir:



Segunda- feira, 15 de setembro

8h30min - Farroupilha Bem Gaúcha - Início do Concurso Instrumental

9h30min - Contação de histórias sobre as lendas Gaúchas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Teotônio Vilela

13h30min - Continuação do Concurso Instrumental

18h - Sessão Solene da Câmara de Vereadores de Farroupilha Comemorativa à Semana Farroupilha, com outorga da Medalha Tibiriçá dos Santos

19h - Show com Caborteiro de Bagé

20h30min - Baile com Espedito Abraão e os Campeiros

23h - Encerramento das atividades

Terça- feira, 16 de setembro

8h - Farroupilha Bem Gaúcha - Início do Concurso de Declamação

13h30min - Continuação do Concurso de Declamação

14h - Contação de histórias sobre as lendas Gaúchas na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Grendene

17h - Tertúlia Livre

19h - Baile com Grupo Amigos da Vaneira

20h30min - Baile com Grupo Identidade

23h - Encerramento das atividades

Quarta- feira, 17 de setembro

8h - Farroupilha Bem Gaúcha - Início do Concurso de Intérprete Vocal

13h30min - Continuação do Concurso de Intérprete Vocal

17h - Tertúlia Livre

19h – Baile com Diuran Matani e Grupo

21h - Baile com Claudinho e Grupo

23h - Encerramento das atividades

Quinta- feira, 18 de setembro

8h30min - Início dos Concursos de Danças Tradicionais e após Danças Gaúchas de Salão

13h30min - Início do Concurso de Chula, continuação dos Concursos de Danças Tradicionais, após resultados e premiações dos concursos

17h - Tertúlia Livre

19h - Baile com Grupo Tertúlia

20h30min - Baile com Gabriel Marchetto e Grupo

23h - Encerramento das atividades

Sexta-feira, 19 de Setembro

14h - Atividades Campeiras com AFCTG

14h30min - Apresentação Teatral com o Grupo Garagem de Teatro e a peça ‘’Oh de Casa’’

17h – Tertúlia Livre

19h - Show com João Fontoura

21h - Baile com Grupo Gurizada da Serra

0h - Encerramento das atividades

Sábado, 20 de setembro

9h - Cavalgada e Desfile Farroupilha com todas as Entidades Tradicionalistas (Rua Cel. Pena de Moraes, Centro- Farroupilha/RS)

10h30min - Missa Crioula

12h - Tertúlia livre

13h30min - Apresentações de dança das entidades tradicionalistas: CTG Aldeia Farroupilha, CTG Chilenas de Prata, CTG Rancho de Gaudérios e CTG Ronda Charrua

18h - Show com Nailto Sosnoski - Clássicos do Nativismo

19h30min - Show com Grupo Irmãos Girelli

21h30min - Baile Oficial com Grupo Som do Sul

22h30min - Extinção da Chama Crioula

1h - Encerramento das atividades

Domingo, 21 de setembro

9h - Jogos Campeiros - Tiro de Laço de Vaca Parada

11h -Tertúlia Livre

13h - Apresentação dos Campeões do Concurso de Dança Bem Gaúcha

13h30min - Baile com Amilton Missioneiro e Grupo

15h - Baile com Grupo Tchê Barbaridade

17h30min - Baile com Sangue Gaudério

19h- Premiação dos Jogos Campeiros

19h30min - Baile de encerramento com Alexandre Battisti Grupo Paiol

22h - Encerramento das atividades