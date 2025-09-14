Tarde ensolarada leva centenas aos Pavilhões para o primeiro domingo dos Festejos Farroupilhas, em Caxias do Sul

Entre amigos ou em família, o domingo de sol em Caxias do Sul foi aproveitado com muita música gauchesca e culinária típica pelo público que foi até o Parque da Festa da Uva, a fim de curtir o quarto dia dos Festejos Farroupilhas.
Em diversas das estruturas montadas para receber os grupos que ocupam a área de acampamento, a espera pelo churrasco foi acompanhada por música ao vivo, com violão, gaita e até microfone, como no piquete de funcionários da empresa JN Motores.
- Este é o segundo ano que a empresa faz esta confraternização, que reúne funcionários e suas famílias. Um dia sai um churrasco, no outro sai um carreteiro, tudo regado a muita música e muita prosa. O que mais sai é mentira e fofoca - diverte-se José Amauri, 54.
No piquete do CTG Pampa do Rio Grande a cada dia chegam novos amigos para curtir o clima festivo e saborear o churrasco. Teve até quem levou os cachorros para desfrutar do acampamento, como Letícia Zamboni, 30, responsável por cuidar do acampamento junto com o marido, Vinícius Xavier, 29.
_ O ano inteiro a gente espera por essa semana. Quando chega, negocia uma folga no trabalho, sai um pouquinho mais cedo, para ficar o máximo que puder. Trouxemos até a Serena e a Serrana, nossas cadelinhas, para vivenciar a folia com a gente. O Vinícius participa das provas de laço, e à noite a gente vai nos shows e nos bailes. Já assistimos o Grupo Carqueja, o Joca Martins, e hoje (domingo) tem o Baitaca. Está muito legal a programação.
Também houve grupos de amigos sem vínculo com nenhum CTG ou qualquer outra instituição tradicionalista que se organizaram espontaneamente para acampar, apenas pelo interesse comum pelo cultivo da tradição. Numa destas tendas, Guilherme Vargas, 31, comandou o assado e deu até as primeiras dicas de manuseio dos espetos para o filho, Otávio, de 8 anos.
- Reunimos alguns casais que gostam de fazer churrasco e folia junto para pegar um cantinho pra nós neste ano aqui no acampamento. Como todo mundo trabalha, a gente vem mais no fim do dia e no final de semana. Só coloca no grupo o que cada um precisa trazer, faz uma janta e depois vai pro baile. Está tudo bem organizado e é um ambiente muito bom pra trazer os filhos e ficar tranquilo - comenta Guilherme.
A programação dos Festejos Farroupilhas 2025 em Caxias tem como tema "Ondas curtas, para uma história longa - o Centenário de Darcy Fagundes e os 70 anos do Grande Rodeio Coringa". A programação segue até o próximo dia 21 de setembro. Confira a seguir:
Segunda- feira, 15 de setembro
- 8h30min - Farroupilha Bem Gaúcha - Início do Concurso Instrumental
- 9h30min - Contação de histórias sobre as lendas Gaúchas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Teotônio Vilela
- 13h30min - Continuação do Concurso Instrumental
- 18h - Sessão Solene da Câmara de Vereadores de Farroupilha Comemorativa à Semana Farroupilha, com outorga da Medalha Tibiriçá dos Santos
- 19h - Show com Caborteiro de Bagé
- 20h30min - Baile com Espedito Abraão e os Campeiros
- 23h - Encerramento das atividades
Terça- feira, 16 de setembro
- 8h - Farroupilha Bem Gaúcha - Início do Concurso de Declamação
- 13h30min - Continuação do Concurso de Declamação
- 14h - Contação de histórias sobre as lendas Gaúchas na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Grendene
- 17h - Tertúlia Livre
- 19h - Baile com Grupo Amigos da Vaneira
- 20h30min - Baile com Grupo Identidade
- 23h - Encerramento das atividades
Quarta- feira, 17 de setembro
- 8h - Farroupilha Bem Gaúcha - Início do Concurso de Intérprete Vocal
- 13h30min - Continuação do Concurso de Intérprete Vocal
- 17h - Tertúlia Livre
- 19h – Baile com Diuran Matani e Grupo
- 21h - Baile com Claudinho e Grupo
- 23h - Encerramento das atividades
Quinta- feira, 18 de setembro
- 8h30min - Início dos Concursos de Danças Tradicionais e após Danças Gaúchas de Salão
- 13h30min - Início do Concurso de Chula, continuação dos Concursos de Danças Tradicionais, após resultados e premiações dos concursos
- 17h - Tertúlia Livre
- 19h - Baile com Grupo Tertúlia
- 20h30min - Baile com Gabriel Marchetto e Grupo
- 23h - Encerramento das atividades
Sexta-feira, 19 de Setembro
- 14h - Atividades Campeiras com AFCTG
- 14h30min - Apresentação Teatral com o Grupo Garagem de Teatro e a peça ‘’Oh de Casa’’
- 17h – Tertúlia Livre
- 19h - Show com João Fontoura
- 21h - Baile com Grupo Gurizada da Serra
- 0h - Encerramento das atividades
Sábado, 20 de setembro
- 9h - Cavalgada e Desfile Farroupilha com todas as Entidades Tradicionalistas (Rua Cel. Pena de Moraes, Centro- Farroupilha/RS)
- 10h30min - Missa Crioula
- 12h - Tertúlia livre
- 13h30min - Apresentações de dança das entidades tradicionalistas: CTG Aldeia Farroupilha, CTG Chilenas de Prata, CTG Rancho de Gaudérios e CTG Ronda Charrua
- 18h - Show com Nailto Sosnoski - Clássicos do Nativismo
- 19h30min - Show com Grupo Irmãos Girelli
- 21h30min - Baile Oficial com Grupo Som do Sul
- 22h30min - Extinção da Chama Crioula
- 1h - Encerramento das atividades
Domingo, 21 de setembro
- 9h - Jogos Campeiros - Tiro de Laço de Vaca Parada
- 11h -Tertúlia Livre
- 13h - Apresentação dos Campeões do Concurso de Dança Bem Gaúcha
- 13h30min - Baile com Amilton Missioneiro e Grupo
- 15h - Baile com Grupo Tchê Barbaridade
- 17h30min - Baile com Sangue Gaudério
- 19h- Premiação dos Jogos Campeiros
- 19h30min - Baile de encerramento com Alexandre Battisti Grupo Paiol
- 22h - Encerramento das atividades