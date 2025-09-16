"Sul de Almas e Traços" traz a cultura gaúcha sob o olhar de Anilto Caureo, nos Festejos Farroupilhas de Caxias do Sul

Nesta segunda-feira, Anilto Caureo trabalhava em uma obra que homenageia Luis Fernando Verissimo Porthus Junior / Agencia RBS

Até domingo, quem for ao Parque da Festa da Uva, em Caxias do Sul, para aproveitar os Festejos Farroupilhas, poderá apreciar as obras que compõem a exposição Sul de Almas e Traços, de Anilto Caureo, artista plástico natural de Palmeira das Missões, radicado em Caxias. A mostra está no Pavilhão 2, estande 19, onde é possível encontrar o próprio autor produzindo algumas das peças, como o rosto do escritor Luis Fernando Verissimo, no qual trabalhava na noite de segunda-feira.

Além do retrato de algumas figuras icônicas da cultura gaúcha, como Jayme Caetano Braun, o folclorista Paixão Côrtes e o cantor José Cláudio Machado, a coletânea também conta com diversas cenas que mostram o cotidiano da lida no campo, produzidas a carvão ou óleo sobre tela. Também há trabalhos que remetem ao período da enchente de maio do ano passado, como o cavalo Caramelo sobre o telhado de uma casa e uma família flagelada - esta esculpida em madeira recolhida dos detritos da enchente.

Detalhe da exposição Porthus Junior / Agencia RBS

As peças em madeira também ganham destaque com esculturas como a de um cavalo pastando, a cruz missioneira, com seus quatro braços, e o Gauchito Gil, lendário santo popular argentino que protege os viajantes na estrada. Todos os trabalhos podem ser adquiridos, assim como encomendas podem ser feitas ao artista, que mantém seu atelier em Conceição da Linha Feijó.

- Desenhar é um vício que não sei dizer se é dos piores ou se é dos melhores, mas fato é que o artista mal termina uma obra, já quer logo começar a próxima. É por isso que eu decidi trabalhar aqui durante a exposição, também para poder conversar com as pessoas, mostrar como surgem as obras _ destaca Anilto, que tem entre seus trabalhos mais conhecidos uma pintura sobre o desenvolvimento econômico de Caxias do Sul, que pode ser conferida no primeiro andar da prefeitura.