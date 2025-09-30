Sonora Brasil traz Mestre Negoativo e Banda ao Sesc Caxias do Sul, nesta quinta-feira

Mineirod e BH, Mestre Negoativo possui vasta trajetória não apenas na música, mas também na literatura e no audiovisual, como ativista pela cultura afro-brasileira Cadu Passos / Divulgação

O projeto Sonora Brasil traz a Caxias do Sul, nesta quinta-feira (2), direto de Minas Gerais, o espetáculo de Mestre Negoativo & Banda. Será às 20h, no Teatro do Sesc Caxias do Sul, com ingressos disponíveis a partir de R$ 10, podendo ser adquiridos na unidade local ou pelo site.

Natural de Belo Horizonte, Ramon Lopes, conhecido como Mestre Negoativo, é ativista cultural, capoeirista e pesquisador das tradições afro-mineiras de origem bantu, especialmente do vissungo. Fundador do Centro Cultural Lamparina, também é autor do livro Capoeiragem no País das Gerais e diretor de documentários que investigam a presença africana em Minas Gerais.