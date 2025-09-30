Sonora Brasil traz Mestre Negoativo e Banda ao Sesc Caxias do Sul, nesta quinta-feira

O projeto Sonora Brasil traz a Caxias do Sul, nesta quinta-feira (2), direto de Minas Gerais, o espetáculo de Mestre Negoativo & Banda. Será às 20h, no Teatro do Sesc Caxias do Sul, com ingressos disponíveis a partir de R$ 10, podendo ser adquiridos na unidade local ou pelo site.
Natural de Belo Horizonte, Ramon Lopes, conhecido como Mestre Negoativo, é ativista cultural, capoeirista e pesquisador das tradições afro-mineiras de origem bantu, especialmente do vissungo. Fundador do Centro Cultural Lamparina, também é autor do livro Capoeiragem no País das Gerais e diretor de documentários que investigam a presença africana em Minas Gerais.
Formado nas vivências afro-brasileiras da comunidade Maria Goretti, onde cresceu, Mestre Negoativo foi um dos criadores da banda Berimbrown, que ganhou projeção nacional com o congopop — mistura de funk, reggae, samba, congada, folia de reis e soul. Ao lado de sua banda, já dividiu palcos com Milton Nascimento, Sandra de Sá e Gerson King Combo.