Shows e performances artísticas irão agitar Caxias do Sul no 1º Festival LABmais, de quinta-feira até sábado

Cantora baiana Meyy, revelação da música pop brasileira, é o principal nome entre as atrações do 1º Festival Sesc LABmais. Ela faz show no sábado, no Parque dos Macaquinhos Larissa Kreili / Divulgação

Treze espaços que promovem arte e cultura, ou que favorecem a circulação e o convívio entre as pessoas, em Caxias do Sul, irão receber, a partir desta quinta-feira até sábado, o 1º Festival LABmais. Com o tema "Entre corres e conexões: o que sustenta as juventudes?" , o evento é promovido pelo Sesc, entidade pela plataforma voltada para oferecer oportunidades de inserção no campo da economia criativa a jovens moradores das periferias brasileiras.

Uma das frentes do festival são as oficinas formativas, que devem reunir cerca de 300 jovens de 17 estados. Para este eixo da programação não há mais vagas, pois as inscrições foram todas preenchidas. Mas há muito o que curtir dentro do que o festival traz de espetáculos, performances e intervenções artísticas, especialmente ao longo do fim de semana.

Entre os destaques do primeiro dia está a Mostra de Curtas LABmais, às 20h, no Sesc Caxias do Sul, que irá exibir produções audiovisuais de jovens de diversas regiões do país. Destaque para "Bom dia, Maika!", de Eddy Ramos, premiada em agosto no 53º Festival de Cinema de Gramado. Encerrando a noite, às 22h, no Ponto Coletivo (Rua Andrade Neves, 573), o público poderá assistir à performance "Oderiê Y as Flechas", da artista não-binária e indígena Oderiê Chayúa, de Salvador (BA).

Premiado em Gramado, "Bom dia, Maika!' curta-metragem estrelado pela atriz caxiense Mikaella Amaral, é destaque na Mostra de Curtas, nesta quinta Bom dia Maika / Reprodução

Na sexta-feira, ao longo do dia, ocorrem diversas performances artísticas espalhadas por praças da cidade. À noite, a programação artística chega ao bar Reffugio, às 22h, onde a DJ Kinda irá apresentar um set com pesquisa musical autoral, seguido, às 23h, pelo "Grime de Fato", encontro dedicado à cena do grime, com Zero de Fato, Kayteee e Reall Doc, com proposta de "open mic" (microfone aberto), abrindo espaço para que outros artistas participem da performance, com inscrições na hora. Já no Ponto Coletivo, também às 22h, o DJ Gabe Amaral comanda a festa "Brasilidades", trazendo um repertório de grooves dançantes brasileiros.

Artista não-binária e indígena Oderiê Chayúa, de Salvador (BA), apresenta a performance "Oderiê Y as Flechas" Laryssa Machada / Divulgação

No sábado, a partir das 13h30min, o Parque dos Macaquinhos recebe performances circenses e shows. Destaque para a jovem cantora Melly, revelação do pop nacional, que vem pela primeira vez ao Rio Grande do Sul. Com influências que vão de Amy Winehouse a Tim Maia, a artista foi indicada ao Grammy Latino de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em 2023, por "Amaríssima". À noite, a partir das 22h, o encerramento do evento fica por conta dos DJs locais que agitam a cena com muita black music. O Reffugio recebe os DJs Gaybi e Jotha, enquanto o Ponto Coletivo será palco para o DJ Natanael Moura.

- O Festival LABmais é um marco importante, que coloca em evidência a produção artística e o protagonismo das juventudes. Reunir mais de 300 jovens de diferentes estados em Caxias do Sul é uma oportunidade de intercâmbio única, que amplia repertórios, fortalece vínculos e estimula a inserção no mercado da economia criativa. Assim reafirmamos o nosso compromisso de investir na diversidade como motor de transformação social _ destaca a gerente de Cultura do Sesc-RS, Luciana Stello.

A programação completa pode ser conferida no site do Sesc-RS.

DJ Natanael Moura irá animar a notie de sábado no Ponto Coletivo, marcando o encerramento do evento Priscila Minuzzo / Divulgação

LOCAIS

Centro de Artes e Esportes Unificados Cidade Nova (CEU), no bairro Cidade Nova

Centro de Cultura Ordovás, no bairro Panazzolo

Espaço Cultural Akácio Camargo, no bairro Planalto

Fluência Casa Hip-Hop, no bairro Santa Fé

Parque dos Macaquinhos, no bairro Exposição

Ponto Coletivo, no bairro Exposição

Praça da Bandeira, no bairro São Pelegrino

Praça Dante Alighieri, no Centro

Reffugio Bar, no bairro São Pelegrino

Senac Caxias do Sul, no bairro Cinquentenário

Sesc Caxias do Sul, no bairro Pio X

Tem Gente Teatrando Espaço Cultural, no bairro Rio Branco