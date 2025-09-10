Show neste sábado, em Caxias, irá celebrar a obra do poeta e compositor gaúcho Luiz Coronel

Luiz Coronel ganha homenagem à altura de sua obra musical e poética Vini Dalla Rosa / Divulgação

Neste sábado, às 20h, o Teatro Pedro Parenti recebe a estreia do show Luiz Coronel Poeta e Compositor, apresentado pelo Banrisul e pelo Grupo Zaffari como parte da programação do Em Cena.

Sob a direção de Sérgio Rojas, o espetáculo reúne músicas icônicas do bageense consagrado nos festivais de música nativista ao redor do Estado. Para interpretá-las foi escalado um elenco que conta com Tatiéli Bueno, Janaína Maia, Miguel Tejera e Marco Michelon, com participação especial do violonista argentino Lucio Yanel. O roteiro é conduzido pelo próprio Coronel, apresentando as canções e compartilhando bastidores das composições com o público.

Entre os destaques estão a versão de Imigrantinos, interpretada por Tatiéli Bueno, que celebra a Serra gaúcha, e a composição Guitarreio para um Guitarrista, homenagem a Lucio Yanel. O programa também inclui um tributo aos 120 anos de Erico Verissimo, além de músicas vencedoras de festivais.

Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados na bilheteria do teatro duas horas antes da apresentação, com distribuição por ordem de chegada, sujeita à lotação. Após a estreia em Caxias, uma segunda apresentação está programada para a 71ª Feira do Livro de Porto Alegre, em novembro.

PROGRAME-SE

O quê: estreia do show "Luiz Coronel Poeta e Compositor”, apresentado pelo Banrisul e Grupo Zaffari

Horário: 20h.

Onde: Teatro Pedro Parenti.

Ingressos: gratuitos, retirados na bilheteria do teatro duas horas antes da apresentação, com distribuição por ordem de chegada.