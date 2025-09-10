Cultura e Lazer

Na Casa da Cultura
Notícia

Show neste sábado, em Caxias, irá celebrar a obra do poeta e compositor gaúcho Luiz Coronel

O próprio artista irá conduzir o espetáculo, que terá a presença de músicos como a cantora Tatiéli Bueno e o violonista Lúcio Yanel

Andrei Andrade

