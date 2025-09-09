Shopping de Caxias do Sul promove Encontro de Chihuahuas em setembro

O Shopping Villagio Caxias será palco de mais um edição do Encontro de Raças, e dessa vez, com foco nos chihuahuas . O evento será realizado no dia 21 de setembro, a partir das 14h, no Villagio Pet . A entrada é gratuita.

A ação será um ponto de encontro para tutores e amantes da raça, com oportunidade para socialização, troca de experiências e registros fotográficos. Além disso, durante a programação, haverá arrecadação de donativos para o Brechó Chicão, que atua no cuidado e na proteção de animais em situação de vulnerabilidade.