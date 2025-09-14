Sesc Geek e Anime Buzz reúnem mais de dois mil fãs da cultura nerd em Caxias do Sul

Fãs de super-heróis capricharam nas fantasias para tornar o evento ainda mais divertido para crianças e adultos Ulisses Castro / Agencia RBS

Esgotando os 2,4 mil ingressos colocados à venda, o 1º Sesc Geek, realizado em parceria com o já consagrado Anime Buzz, agitou o Sesc Caxias do Sul neste fim de semana.

Com diversas atrações voltadas para celebrar o orgulho nerd, como os já tradicionais desfiles de cosplay e cospobre (em que os participantes se fantasiam de super-heróis e outros personagens da cultura pop), o evento ainda contou com atividades inéditas, como a Casa Maldita, que levou os visitantes a uma experiência digna dos filmes mais assustadores. Outra novidade foi a exposição de figuras colecionáveis do publicitário Gustavo Canevese, dono de cerca de 400 miniaturas de personagens de cinema, animes e HQs.

"Casa Maldita" foi uma das grandes novidades desta edição, oferecendo uma experiência imersiva no mundo do horror Ulisses Castro / Agencia RBS

Bate-papo com a atriz e dubladora Feh Dubs Ulisses Castro / Agencia RBS

Exposição de colecionáveis contou com dezenas de miniaturas do mundo do cinema e das HQs Ulisses Castro / Agencia RBS