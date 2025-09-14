Sesc Geek e Anime Buzz reúnem mais de dois mil fãs da cultura nerd em Caxias do Sul

Esgotando os 2,4 mil ingressos colocados à venda, o 1º Sesc Geek, realizado em parceria com o já consagrado Anime Buzz, agitou o Sesc Caxias do Sul neste fim de semana.
Com diversas atrações voltadas para celebrar o orgulho nerd, como os já tradicionais desfiles de cosplay e cospobre (em que os participantes se fantasiam de super-heróis e outros personagens da cultura pop), o evento ainda contou com atividades inéditas, como a Casa Maldita, que levou os visitantes a uma experiência digna dos filmes mais assustadores. Outra novidade foi a exposição de figuras colecionáveis do publicitário Gustavo Canevese, dono de cerca de 400 miniaturas de personagens de cinema, animes e HQs.
- O Anime Buzz é uma marca muito forte e que tem uma comunidade fiel que espera pelos eventos. Neste ano, porém, nós nos desafiamos a proporcionar novas experiências para as pessoas, a fim de dar mais a nossa cara, do Sesc, para o encontro. Criamos algumas atrações inéditas, como a Casa Maldita, trouxemos a exposição de colecionáveis, em parceria com o Gustavo, e a resposta do público foi muito positiva - avalia a coordenadora de Esporte e Lazer do Sesc Caxias do Sul, Bruna Lucena.