Cultura e Lazer

Artes plásticas
Notícia

Selestino M. de Oliveira reflete sobre a passagem do tempo em "Retalhos da Vida e da Arte", que inaugura nesta quarta-feira, em Caxias

Coletânea de obras produzidas a partir de descartes de panos utilizados para limpar pincéis pode ser conferida na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim. Abertura será as 19h

Andrei Andrade

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS