Selestino M. de Oliveira reflete sobre a passagem do tempo em "Retalhos da Vida e da Arte", que inaugura nesta quarta-feira, em Caxias

Selestino M. de Oliveir adiante de um autorretrato. Obra e uma das que foram produzidas a partir de retalhos de panos utilizados para limpar pincéis Ulisses Castro / Agencia RBS

Há uma década o artista Selestino M. de Oliveira recolhe os panos que utiliza para limpar pincéis no seu atelier, em Nova Petrópolis, com a intenção de produzir uma série conceitual a partir dos resíduos. Em meados do ano passado, colocou finalmente em prática a ideia e passou a produzir a série de quadros intitulada Retalhos da Vida e da Arte, que pode ser conferida a partir desta quarta-feira, na Galeria de Arte Gerd Bornheim, em Caxias do Sul. A abertura será às 19h.

Partindo do reaproveitamento de retalhos como conceito, o artista trabalha numa série de temas comuns em sua trajetória, como representações de São Francisco de Assis, a beleza feminina, e personagens históricos, como o pintor Van Gogh ou o Dom Quixote de Miguel de Cervantes. Na maior parte das obras as camadas sutis revelam também um significado espiritual, a partir de elementos da natureza, como flores e pequenos animais.

Detalhe da exposição Ulisses Castro / Agencia RBS

_ Assim como cada um destes retalhos contém um dia da minha vida, cada resto de tinta foi utilizado antes em um outro trabalho e agora ajudou a gerar uma nova obra _ reflete o artista e professor, que é um dos idealizadores do coletivo Bassa Arte (cujo nome homenageia Hermínio Bassanesi, fundador da Molduraria Caxiense).

Ao ressignificar os panos utilizados como suporte para suas telas, Selestino cria a partir de uma mistura de técnicas, como pintura a óleo, grafite, carvão, colagem e desenho. Para ter uma melhor compreensão sobre o processo criativo, o artista compilou também esboços, feitos a lápis ou bico de pena, permitindo ao espectador ser uma espécie de voyeur da relação do pintor com os seus quadros.

Visitante também pode conferir os esboços que deram origem às pinturas Ulisses Castro / Agencia RBS

_ Muitas vezes, quando vou a uma exposição, acabo me interessando mais pelos esboços do que pela obra pronta. Porque o esboço é mais rápido, mais espontâneo, às vezes são feitos em poucas horas. E neles tu vês os riscos que dão o ponto de partida daquele trabalho que ao final passou por um longo processo _ justifica.

"Retalhos da Vida e da Arte" pode ser conferida até o dia 23 de setembro.

PROGRAME-SE

O quê: exposição "Retalhos da Vida e da Arte", de Selestino M. de Oliveira

Quando: abertura nesta quarta-feira, às 19h. Visitação até 23 de setembro.

Onde: Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim, em Caxias do Sul