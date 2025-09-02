Selestino M. de Oliveira reflete sobre a passagem do tempo em "Retalhos da Vida e da Arte", que inaugura nesta quarta-feira, em Caxias

Há uma década o artista Selestino M. de Oliveira recolhe os panos que utiliza para limpar pincéis no seu atelier, em Nova Petrópolis, com a intenção de produzir uma série conceitual a partir dos resíduos. Em meados do ano passado, colocou finalmente em prática a ideia e passou a produzir a série de quadros intitulada Retalhos da Vida e da Arte, que pode ser conferida a partir desta quarta-feira, na Galeria de Arte Gerd Bornheim, em Caxias do Sul. A abertura será às 19h.
Partindo do reaproveitamento de retalhos como conceito, o artista trabalha numa série de temas comuns em sua trajetória, como representações de São Francisco de Assis, a beleza feminina, e personagens históricos, como o pintor Van Gogh ou o Dom Quixote de Miguel de Cervantes. Na maior parte das obras as camadas sutis revelam também um significado espiritual, a partir de elementos da natureza, como flores e pequenos animais.
_ Assim como cada um destes retalhos contém um dia da minha vida, cada resto de tinta foi utilizado antes em um outro trabalho e agora ajudou a gerar uma nova obra _ reflete o artista e professor, que é um dos idealizadores do coletivo Bassa Arte (cujo nome homenageia Hermínio Bassanesi, fundador da Molduraria Caxiense).
Ao ressignificar os panos utilizados como suporte para suas telas, Selestino cria a partir de uma mistura de técnicas, como pintura a óleo, grafite, carvão, colagem e desenho. Para ter uma melhor compreensão sobre o processo criativo, o artista compilou também esboços, feitos a lápis ou bico de pena, permitindo ao espectador ser uma espécie de voyeur da relação do pintor com os seus quadros.
_ Muitas vezes, quando vou a uma exposição, acabo me interessando mais pelos esboços do que pela obra pronta. Porque o esboço é mais rápido, mais espontâneo, às vezes são feitos em poucas horas. E neles tu vês os riscos que dão o ponto de partida daquele trabalho que ao final passou por um longo processo _ justifica.
"Retalhos da Vida e da Arte" pode ser conferida até o dia 23 de setembro.
PROGRAME-SE
O quê: exposição "Retalhos da Vida e da Arte", de Selestino M. de Oliveira
Quando: abertura nesta quarta-feira, às 19h. Visitação até 23 de setembro.
Onde: Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim, em Caxias do Sul
Quanto: visitação gratuita