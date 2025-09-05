Secretaria Municipal de Cultura divulga resultado preliminar do Financiarte 2025, em Caxias

A Secretaria Municipal de Cultura de Caxias do Sul divulgou, nesta sexta-feira, os projetos aprovados preliminarmente no edital Financiarte 2025. Ao todo foram191 propostas inscritas, das quais 23 foram contempladas.
Do resultado cabe recurso, com prazo até a próxima sexta-feira (12), às 17h. O recurso deverá ser encaminhado exclusivamente para o e-mail financiarte@caxias.rs.gov.br. Após o período de análise de recursos, a próxima fase será de habilitação dos proponentes com projetos contemplados.
O total de recursos disponíveis para o edital deste ano é de R$ 800 mil, sendo que cada projeto poderá ser contemplado com um valor de até R$ 40 mil. Serão contemplados dois projetos de cada uma das áreas previstas, desde que atinjam a pontuação mínima. Caso não haja aprovados em determinada área, serão selecionados os projetos de maior pontuação na ordem de classificação geral, independentemente do segmento.
Conforme o edital, ocorrendo sobra de recursos, serão contemplados projetos adicionais, respeitada a ordem de classificação geral, desde que possam ser atendidos em sua totalidade com o valor disponível.
Contemplados preliminarmente - Financiarte 2025:
1º Suzana Webber Alves – Livro, Leitura e Literatura
2º Federico Nelson Giles – Música
3º Andrieli da Silva Lopes – Teatro e Circo
4º Volnei Cunha Canônica – Livro, Leitura e Literatura
5º Fábio Alexandre Basso – Música
6º Adriana Berlato da Rosa – Folclore e Artesanato
7º Tatieli Sperry Monteiro – Artes Visuais
8º Ediele Lenise Araujo – Teatro e Circo
9º Mateus Bicca Sabbi – Música
10º Ballroom Espetáculos e Produções de Danças Ltda – Manifestações Populares
11º Leonardo Pellizzari de Mattos – Manifestações Populares
12º Fabio Schmidt – Economia Criativa
13º Carlos Alberto Pereira dos Santos – Dança
14º Mara De Carli dos Santos – Artes Visuais
15º Uyara Camargo Rodrigues – Dança
16º Aline Fernanda Zilli – Memória e Patrimônio Histórico
17º José Otavio Carlomagno – Livro, Leitura e Literatura
18º Ana Paula Santos de Almeida – Memória e Patrimônio Histórico
19º Jayson Raul Mross – Audiovisual
20º Manuela da Rosa – Folclore e Artesanato
21º Flora Simon da Silva – Audiovisual