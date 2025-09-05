Secretaria Municipal de Cultura divulga resultado preliminar do Financiarte 2025, em Caxias

A Secretaria Municipal de Cultura de Caxias do Sul divulgou, nesta sexta-feira, os projetos aprovados preliminarmente no edital Financiarte 2025. Ao todo foram191 propostas inscritas, das quais 23 foram contempladas.

Do resultado cabe recurso, com prazo até a próxima sexta-feira (12), às 17h. O recurso deverá ser encaminhado exclusivamente para o e-mail financiarte@caxias.rs.gov.br. Após o período de análise de recursos, a próxima fase será de habilitação dos proponentes com projetos contemplados.

O total de recursos disponíveis para o edital deste ano é de R$ 800 mil, sendo que cada projeto poderá ser contemplado com um valor de até R$ 40 mil. Serão contemplados dois projetos de cada uma das áreas previstas, desde que atinjam a pontuação mínima. Caso não haja aprovados em determinada área, serão selecionados os projetos de maior pontuação na ordem de classificação geral, independentemente do segmento.

Conforme o edital, ocorrendo sobra de recursos, serão contemplados projetos adicionais, respeitada a ordem de classificação geral, desde que possam ser atendidos em sua totalidade com o valor disponível.

Contemplados preliminarmente - Financiarte 2025: