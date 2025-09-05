Sala de Exposições do Centro de Cultura Ordovás, em Caxias, recebe "Antagonia – pulsões e transições", de Lael Peters

Detalhe da exposição, que inaugura nesta sexta-feira Neimar De Cesero / Agencia RBS

Além de "Pater: sobre pertences vivos", que inaugura na Galeria de Artes, o Centro de Cultura Ordovás recebe, na Sala de Exposições, Antagonia – pulsões e transições, primeira mostra individual do artista visual porto-alegrense Lael Peters. A abertura será nesta sexta-feira, às 18h30min, junto da oficina gratuita "Se Quebrou vai Colar", conduzida por Peters em parceria com o artista Tiago Gasparin, também da Capital.

Por meio de obras que transitam entre linguagens, Peters, que é graduado em Artes Visuais pela UFRGS, propõe um mergulho nas tensões entre Eros e Thanatos – pulsões que atravessam a vida humana e que representam, ao mesmo tempo, criação e destruição, amor e caos, desejo e resistência. A proposta é pensar vida e morte não apenas como forças opostas, mas como interdependentes, capazes de gerar novos sentidos e possibilidades. A curadoria é de Sue Gonçalves

Durante a oficina de abertura, os participantes poderão quebrar azulejos e reconstruir formas, ressignificando os fragmentos em composições inéditas. O gesto lúdico e simbólico se conecta ao conceito central da mostra, que trata justamente da potência presente nos encontros entre destruição e reconstrução.