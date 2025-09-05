Cultura e Lazer

Artes visuais
Notícia

Sala de Exposições do Centro de Cultura Ordovás, em Caxias, recebe "Antagonia – pulsões e transições", de Lael Peters

Exposição convida a refletir sobre a vida e a morte a partir da filosofia. Abertura será às 18h30min, nesta sexta-feira

Andrei Andrade

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS