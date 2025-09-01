Saiba como é feito o transplante de sobrancelhas com técnica espanhola, que chega a Caxias do Sul 

Já imaginou implantar pelos retirados da nuca nas sobrancelhas? Essa é a técnica utilizada no procedimento de transplante de sobrancelhas com uma técnica inédita em Caxias do Sul, vinda da Espanha. A médica tricologista Julianes Pacheco é a responsável pelo procedimento na clínica Salus, em Caxias do Sul.
A técnica se assemelha ao procedimento feito no transplante capilar. A diferença, no entanto, é que o paciente já sai da clínica podendo conferir o resultado, pois os pelos implantados na região já têm o tamanho correto das sobrancelhas.
O que muda com a técnica espanhola é que os fios implantados são mais longos e não raspados. Na prática, isso significa que já no momento em que são colocados no local, o profissional consegue ter certeza da direção que o pelo vai crescer depois.
— Quando a gente extrai da área doadora, o fio sai comprido da nuca. A gente não raspa o cabelo do paciente. Então, a gente consegue ver o ângulo do fio e posicionar ele na sobrancelha. Quando eu implanto, faço a incisão na sobrancelha e consigo, com a pinça, angular ele e direcionar. O resultado é imediato, o paciente já sai com a sobrancelha pronta — explica a médica tricologista.
Depois de transplantado, o resultado final pode ser visualizado pelo paciente em 12 meses.
— Esses fios nascem, só que eles vão cair com 30 dias. E eles começam a nascer de novo com três meses. O resultado começa a se dar pelo quinto mês. Aí o paciente começa a perceber o volume, mas o resultado final é um ano — afirma Julianes.
Como é feito?
O paciente é sedado e recebe a aplicação de anestesia local na área das sobrancelhas. Ao todo, são oito horas de procedimento, feito em uma sala com estrutura de bloco cirúrgico na própria clínica.
— Somos uma equipe de seis pessoas. Eu, mais uma médica, uma enfermeira e três técnicas. Então, a gente consegue revezar e não parar. O paciente fica sedado e é muito mais rápido porque não vai ter que ir ao banheiro, comer... — revela.
Quando o paciente chega para o procedimento, a primeira etapa é a retirada dos fios da nuca, que são armazenados em uma geladeira até o momento do transplante.
— A gente deita o paciente de barriga pra cima, faz anestesia local na região da sobrancelha. O design já vai estar marcado. E aí, com uma pinça, vou colocando fiozinho por fiozinho. É um trabalho bem delicado — aponta Julianes.
Depois de sete dias do procedimento, o paciente já pode usar maquiagem, fazer exercícios físicos e utilizar filtro solar na região.
Quem procura este procedimento?
Conforme a médica, o público principal que busca o procedimento são mulheres, mas também há homens que buscam o serviço.
— Muitos homens têm falhas no final da sobrancelha, que não tem do meio pro final, então eles querem refazer. Mulheres é mais para substituir a micropigmentação que começa a desbotar, fica esverdeada e elas se incomodam. Elas, às vezes, não gostam mais daquele desenho. Ou aquela paciente que tirou tanto pelo, na época que era moda de ser fino, que não tem mais — observa Julianes.
Quanto custa?
O procedimento custa R$ 15 mil, mas o custo também envolve a contratação do anestesista em uma clínica parceira.
— Eu não faço sem anestesista, eu vejo o quanto é um diferencial da nossa clínica, porque a gente quer proporcionar de ser algo mais tranquilo e seguro para o paciente — explica.