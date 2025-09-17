Rock gaúcho a todo vapor: confira as atrações já confirmadas para este ano em Caxias do Sul

Banda TNT é a primeira a se apresentar, no dia 25 de outubro. Duda Fortes / Agencia RBS

Os shows no segundo semestre do ano trarão a Caxias do Sul atrações para todos os gostos. O rock é um dos gêneros que estará em destaque na agenda: já estão confirmados TNT, Papas da Língua e Humberto Gessinger.

A programação começa com um show de nostalgia e rock n'roll com TNT - 40 Anos de História, Atitude e Rock Gaúcho. A apresentação está marcada para o dia 25 de outubro, às 23h, na All Need Master Hall. O grupo celebra, nos palcos, quatro décadas de estrada e hits que marcaram gerações.



Formada no início dos anos 80 em Porto Alegre, a TNT surgiu com uma sonoridade única, misturando rockabilly e atitude punk, conquistando o Brasil com autenticidade e letras bem-humoradas.

No setlist, o público poderá dançar e cantar ouvindo clássicos como Entra Nessa, Estou na Mão, A Irmã do Dr. Robert, Cachorro Louco e Ana Banana.

Ingressos à venda pelo site Minha Entrada a partir de R$ 30(+taxas).

Humberto Gessinger desembarca em Caxias com o show "Acústico Engenheiros do Havaí". Camila Hermes / Agencia RBS

Humberto Gessinger toca hits dos Engenheiros do Hawaii

Um dos nomes mais imponentes do rock gaúcho, Humberto Gessinger se apresenta em Caxias no dia 8 de novembro, às 23h, com o show Acústico Engenheiros do Hawaii.

Clássicos como Infinita Highway, Pra Ser Sincero e Refrão de Bolero ganham destaque na apresentação que tem formato intimista. Trata-se de um show especial, que marca o lançamento do álbum Revendo O que Nunca Foi Visto (2025), que reúne dez registros ao vivo da atual turnê e ainda traz duas faixas inéditas: Sem Piada Nem Textão e Paraibah, parceria com Chico César.

Tendo completado 40 anos de estrada, em janeiro de 2025, Humberto Gessinger já lançou 26 álbuns e 8 DVDs, que lhe renderam oito Discos de Ouro, um Disco de Platina e quatro DVDs de Ouro.

Ingressos à venda pelo site Minha Entrada a partir de R$ 35(+taxas).

Serginho Moah, Leo Henkin, Zé Natálio e Fernando Pezão se apresentam na Festa dos Servidores e Servidoras. Raul Krebs / Divulgação

Sucessos do Papas da Língua

Serginho Moah, Leo Henkin, Zé Natálio e Fernando Pezão estarão em Caxias do Sul no dia 29 de novembro, a partir das 14h em um evento promovido pelo Sindiserv, em comemoração ao dia dos Servidores e Servidoras. O show será nos Pavilhões da Festa da Uva e o público em geral também pode participar.

Com sua mistura única de pop, rock, a banda promete uma performance cheia de energia e emoção, tocando sucessos como Eu Sei, Lua Cheia, Blusinha Branca e Um Dia de Sol.

A programação se inicia às 14h com o DJ ZehAntonio. Às 15h30min, quem anima a festa é o grupo Pura Curtição. Às 17h, é a vez do sertanejo com Mateus Boff. Para encerrar, às 18h30min, sobe ao palco a banda Papas da Língua. Haverá também brinquedos infláveis e praça de alimentação.