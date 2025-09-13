Cultura e Lazer

Acesso à leitura
Notícia

Reaberta no Parque dos Macaquinhos, biblioteca oferece mais de 7,5 mil livros em Caxias do Sul

Foco das obras são o público infantojuvenil. O funcionamento é de quinta-feira a sábado das 12h30min às 17h30min

Marcos Cardoso

