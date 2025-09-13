Reaberta no Parque dos Macaquinhos, biblioteca oferece mais de 7,5 mil livros em Caxias do Sul

Foi com uma bela e ensolarada manhã de sábado (13) que ocorreu a reinauguração da Biblioteca Parque em Caxias do Sul. O estabelecimento, que até o início do ano ficava em um prédio do município na Estação Férrea, agora está instalada no Parque dos Macaquinhos, no bairro Exposição.
Antes da solenidade de inauguração, o público pode acompanhar uma apresentação artística da banda marcial da Escola Municipal de Ensino Fundamental Engenheiro Mansueto Serafini, no bairro Pôr do Sol.
Criada em 2007, a Biblioteca Parque conta com cerca de 7,5 mil livros de 5,4 mil títulos diferentes. Com capacidade para atender até 30 pessoas ao mesmo tempo, funcionará de quinta-feira a sábado das 12h30min às 17h30min. O espaço recebeu na parte externa e interna grafites do artista Fábio Panone Lopes. O objetivo é estimular a convivência e a criatividade.
— É uma aproximação com população por estar em um espaço de grande circulação de pessoas. Acreditamos que isso vai favorecer o acesso aos meios culturais. Conseguimos colocar uma biblioteca focada em literatura infantojuvenil de qualidade, em um espaço de muita circulação, na frente de um parque voltado para crianças — afirma Cassio Immig, Diretor do Livro, Literatura e Leitura.
Passear pelas bibliotecas de Caxias do Sul já faz parte da rotina da educadora social Ingrid Bays, ao lado da filha Cecília, 4. Ela busca educar a pequena longe das telas e estimula que a filha encontre formas de se distrair e conhecer novas realidades com os livros:
— Nossa programação dos sábados é ir na biblioteca da Casa da Cultura para trocar os nossos livros e hoje aproveitamos para vir na contação de histórias e ela conhecer esse espaço bom, porque a leitura é um hábito e nos une — diz Ingrid.
O servidor público Thiago Terra sempre foi um amante da literatura. Desde o nascimento da filha Maria Cecília, 6, ele e a esposa têm o costume de contar histórias para a pequena.
— Eu resolvi vir porque quando eu era adolescente, eu era sócio da biblioteca pública em Rio Grande, que é de onde sou, e eu adorava ir pegar livros para ler. Quando eu vi (que teria) a inauguração da biblioteca, pensei que o sábado estaria bonito, com sol, e viemos porque temos que incentivar. Quanto mais livro na mão, menos telas, e isso só traz coisas positivas — afirma Terra.
E foi Rafaela Barcarol Bordin, 9, que convenceu a mãe, Daiane, a participar da inauguração da biblioteca. Elas já estavam no Parque dos Macaquinhos, e os livros chamaram a atenção na menina, que logo escolheu um para pegar emprestado e levar para casa:
— (Escolhi) o Clube Secreto, me chamou atenção a capa. (Na escola), eu gosto de atividades de leitura e pintura — conta Rafaela.
Moradora do bairro Exposição, a médica Beigle Marin aproveitou o dia de sol para passear com a filha Stella, de um ano e sete meses, a cunhada Valéria e o sobrinho Estêvão, de dois anos e meio. Contar histórias para os pequenos faz parte da rotina delas que, assim como muitos pais, têm lutado contra o consumo de conteúdos pelas telas:
— Somos fãs incondicionais de livros para as nossas crianças, porque tentamos seguir a filosofia sem telas. Aproveitamos o dia lindo para conhecer o espaço que agrega muito para a comunidade. Queremos que cada vez mais existam bibliotecas — afirma Beigle.
Após a solenidade de abertura e da primeira visitação por parte do público, aconteceu uma contação de histórias com Dóris Laroque Cornelli, do projeto Conto com Encanto.
Como pegar os livros
Quem já é sócio da Biblioteca Pública Municipal, na Rua Dr. Montaury, ou da Biblioteca da Estação Cidadania (CEU), no Cidade Nova, já pode pegar livros emprestados na unidade do Parque dos Macaquinhos. Já aqueles que ainda não são sócios de nenhum dos estabelecimentos, basta apresentar um documento com foto e comprovante de residência.