Quintal Sesc oferece diversas atrações culturais gratuitas em Farroupilha, nesta semana

De quarta (1º) até domingo (5), diversas atrações artísticas e atividades culturais irão se espalhar por Farroupilha, dentro da programação do Quintal Sesc. O evento é gratuito e irá movimentar o auditório do Sindilojas, o Parque dos Pinheiros e a UCS Farroupilha, além da unidade local do Sesc.
O destaque desta quarta será o show “O Nome Dela é Gal”, com a cantora e performer Fernanda Copatti. O espetáculo celebra o legado de Gal Costa, que completaria 80 anos em 2025, com um repertório que passeia por canções consagradas da musa do tropicalismo, escritas por nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Luiz Melodia, João Donato e Jards Macalé. Será às 20h, no Sindilojas.
Na quinta-feira, Rodrigo Zillioto apresenta o show “Voz e Violão no Quintal”, às 19h, no Sesc Farroupilha. E às 19h30min, no auditório do Sindilojas, a cantora caxiense Rhaysa Santos irá interpretar sucessos de Marisa Monte no show “Barulhinho Bom”.
Na sexta-feira, às 18h, o Sesc Farroupilha recebe a apresentação “Melodia de Casa”, com o professor da Escola Pública de Música Maurício Farinon. Às 19h, a bailarina Emily Borghetti sobe ao palco acompanhada do pai, o acordeonista Renato Borghetti, para um show que une a tradição gaúcha e latino-americana ao flamenco espanhol.
No sábado, as atividades se concentram no Parque dos Pinheiros, com diversas atrações para a família, como feira de artesanato e apresentações circenses ao longo da tarde. Às 16h, sobe ao palco a banda Hatfield, de Harmonia-RS, que celebra 10 anos de estrada com seu repertório que mistura country e rock ‘n’ roll.
No domingo, também no Parque dos Pinheiros, terá apresentação do projeto RAPajador, de Chiquinho Divilas e Rafa De Boni, às 15h. Às 19h, na UCS Farroupilha, a programação se encerra com o espetáculo CorpoMundo, da Cia de Teatro e Dança Fábrica dos Sonhos, de Quaraí-RS. A partir da coreografia corpórea, encenada por artistas com e sem deficiência, a peça parte da pergunta “O que pode um corpo?” para refletir a ação humana na Terra.
- Mais do que um evento artístico, o Quintal Sesc é um grande ponto de encontro, onde a cidade vira um verdadeiro quintal para celebrar a cultura e compartilhar sua energia criativa. É um festival que valoriza a identidade farroupilhense, conecta pessoas e inspira novas histórias - destaca a diretora do Sesc Farroupilha, Grasiela Maria Savi.
A programação completa pode ser conferida no site do Sesc-RS e no Instagram @sesc.farroupilha.