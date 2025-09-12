"Quindim pela Cidade" sensibiliza moradores de 10 bairros caxienses por meio de atividades literárias

O Instituto de Leitura Quindim realiza em Caxias do Sul o projeto Quindim pela Cidade, que seguirá até o final de 2025. Cerca de 10 bairros irão receber atividades como contação de histórias, oficinas e bate-papos.
Os locais também receberão a exposição Era uma vez, do escritor e ilustrador mineiro Ziraldo, morto no ano passado. Além disso, os espaços serão contemplados com o ateliê de artes Araçari e um carrinho-biblioteca com livros disponíveis para leitura no local.
Neste sábado (13), o bairro Altos de Galópolis recebe os artistas Ernani Carraro, Elvio Gonçalves, Dóris Laroque e Pollianna Breu, a partir das 14h, no Centro Comunitário da comunidade.
Confira a programação completa:
- 13/09 - Sábado
Loteamento Altos de Galópolis - Centro Comunitário Altos de Galópolis (Rua Principal 1, nº 610)
14h - Ernani Carraro e Elvio Gonçalves
15h - Dóris Laroque
16h - Pollianna Breu
- 27/09 - Sábado
Loteamento São Gabriel - Quadra de Esportes (Rua Aida Ester da Rosa, em frente ao Centro Comunitário)
14h - Giovana Mazzochi e Douglas Trancoso
15h - Andréa Peres
16h - Lili Costa
- 28/09 - Domingo
Bairro Santa Lúcia da 9ª Légua - Escola Arnaldo Ballvê (Rua Cap. Artemin Karam, 1384)
14h - Pedro Guerra
15h - Nado de Oxalá
16h - Angelita Bianchetti
- 04/10 - Sábado
Loteamento Portal da Maestra - Associação dos Moradores da Maestra (Rua dos Apicultores, 874, Bairro Santa Fé)
14h - Adriana Antunes
15h - Rafael Dambros
16h - Vovô Juca
- 05/10 - Domingo
Bairro Jardim Eldorado - Centro Comunitário (Rua Armando Claudino Canalli, 957, em frente ao posto de saúde)
14h - Darlan Gebing
15h - Liana Bett
16h - Paulina Rosa
- 29/11 - Sábado
Bairro Reolon - Pracinha dos Pinheiros, 172
14h - Lu Adams
15h - Marcelle Giordani
16h - Projeto Canoinha (Khetty Duarte, Marielle Costa e Vanessa Carraro)
- 30/11 - Domingo
Bairro Campos da Serra - Av. Décio Corti Ribeiro, 510 (Em frente ao Condomínio Campos 1)
14h - Dinarte Albuquerque Filho
15h - “E aí, Que História Vem Aí?” com Ediele Araujo e Micheli Porn
16h - Aline Luz
- 14/12 - Domingo
Bairro Cruzeiro - Praça Avelino Manuel Avrela (Av. Hércules com Av. Sírius)
14h - Chiquinho Divilas
15h - Douglas Trancoso e Giovana Mazzochi
16h - Vanessa Carraro