Puppy ioga, oficinas criativas e feira de adoção: as atrações do 35° Vamos Juntim, em Caxias

O Vamos Juntim vai reunir mais de 35 expositores com marcas autorais e criativas. William Cabral / Off Photo

A 35ª edição do Vamos Juntim, conduzido pelas irmãs Isabella e Vittoria Bruzetti, ocorrerá neste domingo (5), das 14h às 20h, na Uff Bier (Rua Hugo José Corseti, 60, bairro Jardelino Ramos).

O evento, que reúne moda autoral, brechós, arte, design, saúde, beleza, flash tattoo e body piercing, valoriza pequenos empreendedores e incentiva o consumo local, além de apoiar instituições como Lar da Velhice São Francisco, Engenharia Solidária, ONG Tchê Fazendo o Bem, Grupo Ação Animal, Help Vira-Latas, Projeto Adote um Pet e Amor Vira-Lata.

Nesta edição, o Vamos Juntim vai reunir mais de 35 expositores com marcas autorais e criativas, música ao vivo com DJ Serj Beats (Quegê) e Banda Sirius, oficinas artísticas com o Atelier Criativo Dengo, puppy ioga e feira de adoção com o Amor Vira-Lata.

Confira os expositores:

Brechós: Archivo, Entre Ciclos, Reusadinhos, Eco Street, Mudah, Garimpo Brechó Achados;

Archivo, Entre Ciclos, Reusadinhos, Eco Street, Mudah, Garimpo Brechó Achados; Marcas Autorais: Bahli Pets, Cog, Hanncho, Manu Beads, Mole Bags, SeaWallow, Sil Joias, Verde e Brilho, Yotengo, Hers, Chica Arteira, Elli, Sóis, Romco;

Bahli Pets, Cog, Hanncho, Manu Beads, Mole Bags, SeaWallow, Sil Joias, Verde e Brilho, Yotengo, Hers, Chica Arteira, Elli, Sóis, Romco; Home Decor e cuidado: Carneiro Records, Joanna de Barros, Sirena, Vancê, Lue, Inspira, Vancê, Florir By Bartira, Mai & Mai, Poka Vergonha, Sollare, Para Lembrar;

Carneiro Records, Joanna de Barros, Sirena, Vancê, Lue, Inspira, Vancê, Florir By Bartira, Mai & Mai, Poka Vergonha, Sollare, Para Lembrar; Gastronomia: UFF BIER, Fieri, Pipokice, Santo Peccato Doceria Saudável, Sooul Matcha, Real Parrilla Burguer, Dolce Amaro, La Dolce Madu;

UFF BIER, Fieri, Pipokice, Santo Peccato Doceria Saudável, Sooul Matcha, Real Parrilla Burguer, Dolce Amaro, La Dolce Madu; Tatuadora: Fran Paim;

Fran Paim; Cobertura do evento: Off Photo.

A programação completa do evento está disponível nas redes sociais do Vamos Juntim.