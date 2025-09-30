Puppy ioga, oficinas criativas e feira de adoção: as atrações do 35° Vamos Juntim, em Caxias

A 35ª edição do Vamos Juntim, conduzido pelas irmãs Isabella e Vittoria Bruzetti, ocorrerá neste domingo (5), das 14h às 20h, na Uff Bier (Rua Hugo José Corseti, 60, bairro Jardelino Ramos).
O evento, que reúne moda autoral, brechós, arte, design, saúde, beleza, flash tattoo e body piercing, valoriza pequenos empreendedores e incentiva o consumo local, além de apoiar instituições como Lar da Velhice São Francisco, Engenharia Solidária, ONG Tchê Fazendo o Bem, Grupo Ação Animal, Help Vira-Latas, Projeto Adote um Pet e Amor Vira-Lata.
Nesta edição, o Vamos Juntim vai reunir mais de 35 expositores com marcas autorais e criativas, música ao vivo com DJ Serj Beats (Quegê) e Banda Sirius, oficinas artísticas com o Atelier Criativo Dengo, puppy ioga e feira de adoção com o Amor Vira-Lata.
Confira os expositores:
- Brechós: Archivo, Entre Ciclos, Reusadinhos, Eco Street, Mudah, Garimpo Brechó Achados;
- Marcas Autorais: Bahli Pets, Cog, Hanncho, Manu Beads, Mole Bags, SeaWallow, Sil Joias, Verde e Brilho, Yotengo, Hers, Chica Arteira, Elli, Sóis, Romco;
- Home Decor e cuidado: Carneiro Records, Joanna de Barros, Sirena, Vancê, Lue, Inspira, Vancê, Florir By Bartira, Mai & Mai, Poka Vergonha, Sollare, Para Lembrar;
- Gastronomia: UFF BIER, Fieri, Pipokice, Santo Peccato Doceria Saudável, Sooul Matcha, Real Parrilla Burguer, Dolce Amaro, La Dolce Madu;
- Tatuadora: Fran Paim;
- Cobertura do evento: Off Photo.
A programação completa do evento está disponível nas redes sociais do Vamos Juntim.
Em caso de mau tempo, a programação será transferida para o dia 12.