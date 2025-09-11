Projeto Soul Duetos chega com shows gratuitos a Veranópolis e Bento Gonçalves, neste final de semana

O projeto Soul Duetos Serra Gaúcha chega a duas cidades da região nesta semana, com atrações gratuitas. Veranópolis recebe o evento nesta sexta, na Rua Coberta, a partir das 19h30min, com show da cantora Jalile, que mistura influências do pop contemporâneo e do funk brasileiro. Logo depois, às 21h, Bibiana Petek sobe ao palco para apresentar releituras de clássicos da MPB e temas autorais.
Já Bento Gonçalves será palco de dois dias de atrações. No sábado, a programação inicia às 16h, com Lela Rosanelli, e segue com a força ancestral de Oderiê y As Flechas, às 17h; a comemoração dos 28 anos da banda Blackbirds (foto acima), às 18h; e o show de Bibiana Petek, às 19h30min. No domingo, o público poderá conferir a cantora e multi-instrumentista Alice Kranen (16h), Camila Balbueno (17h15min) e Felli Dalbosco (18h30min), que dedica seu show à comunidade LGBTQIA+. Para fechar o circuito, às 19h30min, Frank Jorge relembra os 40 anos de carreira com clássicos de Graforreia Xilarmônica, Cascavelletes e Cowboys Espirituais.