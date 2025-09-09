Projeto Ponteios e Cantorias se encerra neste domingo com roda de viola em Ana Rech, em Caxias

Projeto é conduzido pelo violeiro caxiense Valdir Verona, tendo como participantes fixos os músicos do grupo Origem Janete Ramos de Oliveira / Divulgação

Depois de circular por comunidades do interior como Vila Oliva, São Pedro da Terceira Légua, São Braz, Vila Cristina e Criúva, o projeto Ponteios e Cantorias chega à sua última edição em Ana Rech, neste domingo (14), às 16h. A iniciativa promove rodas de viola em distritos e localidades do interior de Caxias do Sul.

O violeiro Valdir Verona é o anfitrião da roda, que conta com a participação fixa do grupo Origens e sempre traz convidados especiais – nesta edição, o destaque será Mauricio Viola. O encontro também se abre à participação espontânea de violeiros, trovadores, compositores, cantores, poetas e demais admiradores da arte, reforçando o caráter comunitário e coletivo do projeto. As edições incluem ainda exposição de violas conduzidas pelo luthier Atílio Varela.

O evento em Ana Rech será realizado na Aldeia dos Presépios (Rua Padre Gerônimo Rossi, 130) e é aberto ao público. A realização é da Viola Sul Produções e de Jovana Pauletti Produção Cultural, com recursos do Financiarte.