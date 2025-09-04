Projeto Jardins Criativos, da fotógrafa Liliane Giordano, promove ações de grafite e mutirão de plantio

A comunidade poderá participar do Mutirão de Plantio ajudando a mover o composto para os canteiros da Land Art. Alexandre Suplicy / Divulgação

Em Caxias do Sul, neste sábado, o projeto Jardins Criativos da fotógrafa Liliane Giordano, da Sala de Fotografia, realizará a pintura em grafite no muro do Centro de Atenção à Criança e ao Adolescente Murialdo, localizado na Rua Hildo Francisco Ferreira, 1.500, no bairro Santa Fé. Na ocasião, das 9h às 12h, a comunidade poderá participar ainda do Mutirão de Plantio.

A instituição abriga mais de 200 crianças e adolescentes. Para os grafiteiros Emerson Sutil Lima (Mister Graffe) e Felipe Borges (Eti Black), a pintura mural vai trazer mais cor, vida e identidade para o Centro de Atenção à Criança e ao Adolescente Murialdo – SCFV, e para os moradores da região. Durante o sábado, o público poderá levar camisetas para os artistas customizarem com grafite.

A comunidade poderá participar do mutirão de plantio ajudando a mover o composto para os canteiros da Land Art. É uma oportunidade de contribuir efetivamente com o projeto auxiliando na preparação do terreno para a criação dos jardins criativos e comestíveis. A obra do artista francês, Jean Paul Ganem, referência mundial em Land Art (arte da terra), está sendo realizada dentro de uma proposta lúdica e educativa.

Tudo começa na extensão da composteira, onde a matéria é transformada. Dela parte um caminho com plantas comestíveis que leva as crianças até uma horta em forma de folha de inhame, desenhada como um labirinto. É um espaço pensado para estimular a curiosidade, o brincar livre, a imaginação e os sentidos.

O projeto também promove oficinas gratuitas. No dia 17 de setembro, ocorre a oficina de permacultura, na qual os participantes aprendem os princípios, técnicas de cultivo sustentável, compostagem e manejo de recursos naturais. Isso inclui a construção de canteiros, o uso eficiente da água e a gestão de resíduos orgânicos.

A realizadora do projeto, fotógrafa Liliane Giordano, ministrará nos dias 9 e 10 de outubro, a oficina de fotografia, com o ensino de técnicas de composição, iluminação e edição de imagens, com foco na documentação do projeto e na expressão artística. E nos dias 8 e 11 de outubro, será dedicado para quem quer desenvolver a expressão artística e aprender técnicas da arte do grafite.