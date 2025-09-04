Cultura e Lazer

Para a comunidade
Notícia

Projeto Jardins Criativos, da fotógrafa Liliane Giordano, promove ações de grafite e mutirão de plantio

Evento ocorre neste sábado (6) no Centro de Atenção à Criança e ao Adolescente Murialdo no bairro Santa Fé, em Caxias do Sul

Pioneiro

