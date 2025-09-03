Cultura e Lazer

Programe-se!
Notícia

Picada Café será palco da 6ª edição da Expoflorir, evento com foco em plantas, flores, mudas e sementes, além de programação cultural 

Atividades ocorrem neste fim de semana, dias 6 e 7 de setembro, das 10h às 18h, no Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn

