Picada Café será palco da 6ª edição da Expoflorir, evento com foco em plantas, flores, mudas e sementes, além de programação cultural 

A 6ª edição da Expoflorir, no município de Picada Café, ocorre neste fim de semana, dias 6 e 7 setembro, das 10h às 18h, no Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn. A feira reunirá flores, plantas, mudas e sementes, além de uma programação cultural para toda a família. A entrada e o estacionamento são gratuitos.
Mais do que uma feira de flores, a Expoflorir realça também a força da agricultura familiar, do artesanato e da gastronomia local. São 21 expositores confirmados, juntando os segmentos de paisagismo e jardinagem, gastronomia e cervejarias.
No evento, haverá produtos coloniais e orgânicos, cervejas artesanais, espaço pet, espaço kids e brinquedos infláveis. A programação contará com bandinha típica alemã, apresentações culturais de grupos locais, oficinas sobre terrários com flores e plantas alimentícias não convencionais, além de shows acústicos.
Confira a programação completa:
Sábado (6)
- 10h: abertura da feira
- 11h: bandinha típica alemã
- 14h: oficina com montagem de terrários com flores (inscrições na hora)
- 15h: apresentação cultural com invernada juvenil do CTC Encosta da Serra
- 16h: show acústico com Ezra & Daltro Duo
- 18h: encerramento das atividades
Domingo (7)
- 8h: 1ª Rústica da Expoflorir. Inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (51) 99567-2683
- 10h: abertura da feira
- 11h: bandinha típica alemã
- 14h: oficina com Plantas Alimentícias Não Convencionais (Panc) (inscrições na hora)
- 15h: apresentação cultural com o Grupo de Danças Criativas da Associação Cultural de Picada Café e Danças Aéreas de escolas municipais de Picada Café
- 16h: show acústico com Roger Siqueira
- 18h: Encerramento das atividades