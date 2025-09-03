Picada Café será palco da 6ª edição da Expoflorir, evento com foco em plantas, flores, mudas e sementes, além de programação cultural 

Rainha Taila Benz (C) acompanhada das princesas Nicole Leal Machado e Júlia Buss. Vanessa Cristina dos Santos / Divulgação

A 6ª edição da Expoflorir, no município de Picada Café, ocorre neste fim de semana, dias 6 e 7 setembro, das 10h às 18h, no Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn. A feira reunirá flores, plantas, mudas e sementes, além de uma programação cultural para toda a família. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

Mais do que uma feira de flores, a Expoflorir realça também a força da agricultura familiar, do artesanato e da gastronomia local. São 21 expositores confirmados, juntando os segmentos de paisagismo e jardinagem, gastronomia e cervejarias.

No evento, haverá produtos coloniais e orgânicos, cervejas artesanais, espaço pet, espaço kids e brinquedos infláveis. A programação contará com bandinha típica alemã, apresentações culturais de grupos locais, oficinas sobre terrários com flores e plantas alimentícias não convencionais, além de shows acústicos.

Confira a programação completa:

Sábado (6)

10h: abertura da feira

11h: bandinha típica alemã

14h: oficina com montagem de terrários com flores (inscrições na hora)

15h: apresentação cultural com invernada juvenil do CTC Encosta da Serra

16h: show acústico com Ezra & Daltro Duo

18h: encerramento das atividades

Domingo (7)