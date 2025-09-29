Pianista Glaucio Cristelo apresenta espetáculo 'Piano Rock' em Bento Gonçalves

Glaucio Cristelo (à esquerda), Tay Cristelo e Lucas Cristelo no espetáculo que desembarca em Bento Gonçalves, dia 11. Piano Rock / Divulgação

No próximo dia 11, é dia de rock n'roll em Bento Gonçalves. É que desembarca por lá o pianista Glaucio Cristelo com o espetáculo Piano Rock. O show ocorre às 20h30, no Teatro Fundação Casa das Artes. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 90 no site TKTR Ingressos.

O repertório do show inclui releituras de clássicos do rock e do pop mundial, como Bon Jovi, Coldplay, Legião Urbana, Guns N'Roses, Linkin Park e também composições autorais.

Um dos diferenciais desta turnê é a presença da família de Cristelo no palco. Participam a esposa Tay Cristelo (voz, baixo e violão) e o filho Lucas Cristelo (voz e piano), de 13 anos.

Cristelo participou das últimas nove edições do Rock in Rio no Brasil e em Portugal, com performances na área VIP do festival. O pianista já participou de programas como Jô Soares, Altas Horas e Programa da Xuxa, além de programas em canais internacionais na Colômbia, Espanha e Portugal.

