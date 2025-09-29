Cultura e Lazer

Música
Notícia

Pianista Glaucio Cristelo apresenta espetáculo 'Piano Rock' em Bento Gonçalves

O repertório do show inclui releituras de Bon Jovi, Coldplay, Legião Urbana, Guns N'Roses, Linkin Park e composições autorais

Gabriela Alves

