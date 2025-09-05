Cultura e Lazer

No Ordovás
Notícia

"Pater: sobre pertences vivos", exposição que abre nesta sexta-feira em Caxias, traz reflexões sobre poder e liberdade

Mostra reúne obras de artistas de diferentes regiões brasileiras, além de trabalhos selecionados junto ao Acervo Municipal De Artes Plásticas

Andrei Andrade

