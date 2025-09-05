"Pater: sobre pertences vivos", exposição que abre nesta sexta-feira em Caxias, traz reflexões sobre poder e liberdade

Obras de mais de 20 artistas podem ser conferidas em "Pater: sobre pertences vivos" Neimar De Cesero / Agencia RBS

A partir desta sexta-feira, a Galeria de Artes do Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul, recebe a exposição PATER; Sobre Pertences Vivos. Sob curadoria do artista plástico paulista Élcio Miazaki, a mostra coletiva reúne obras de mais de 20 artistas de diferentes regiões do Brasil, numa proposta que confronta o paternalismo como estrutura simbólica, social e política ainda presente no cotidiano brasileiro. A abertura será às 19h, com visita guiada.

O projeto nasceu em São Paulo, onde foram realizadas duas exposições no ano passado, e chega a Caxias reconfigurado, combinando trabalhos em vídeo, instalação, fotografia, projeções e objetos. Além das obras que originalmente compõem a mostra, foram incluídos trabalhos escolhidos no Acervo Municipal de Artes Plásticas, o Amarp.

Detalhe da exposição Neimar De Cesero / Agencia RBS

Participam da exposição artistas plásticos, ilustradores e fotógrafos como Alexandre Sequeira (PA), Bruno Romi (SP), Camila Fialho (RS), Gal Cipreste (RJ), Masina Pinheiro (RJ) Priscila Rampin (SP), Ralph Gehre (MS), Willy Caldas (SP), entre outros. Entre os artistas selecionados junto ao acervo municipal estão nomes locais como Genoveva Finkler, Heitor Pilla Celli, Nilton Dondé, Odilza Michelon e Thiago Quadros.

- Ao abrir essa exposição próximo à Semana da Pátria e ao Dia da Independência do Brasil, a gente quer questionar que pátria é essa e que independência é essa que a gente busca? A partir disso, a seleção dá voz a artistas que, à sua maneira, questionam a imagem masculina na sociedade, ou que representam as lutas da comunidade LGBT_ e das mulheres, etc. Também é interessante destacar que "Pater" traz artistas que viveram a época da Ditadura Militar, outros que nasceram durante aquele período e outros que nasceram já num país que vive sob a herança do regime autoritário _ destaca Miazaki.