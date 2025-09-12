Papas da Língua é atração na Festa dos Servidores e Servidoras, em Caxias do Sul

A banda Papas da Língua sobe ao palco na Festa dos Servidores e Servidoras, em Caxias. Raul Krebs / Divulgação

Os pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul, serão palco para a Festa dos Servidores e Servidoras, no dia 29 de novembro, a partir das 14h. O evento é promovido pelo Sindiserv.

A programação se inicia às 14h com o DJ ZehAntonio. Às 15h30min, quem anima a festa é o grupo Pura Curtição. Às 17h, é a vez do sertanejo com Mateus Boff. Para encerrar, às 18h30min, sobe ao palco a banda Papas da Língua. Haverá também brinquedos infláveis e praça de alimentação.

Associados ao Sindiserv têm entrada gratuita. Vinculados pagam R$ 30 e o público geral, R$60. As entradas podem ser retiradas no Sindiserv (Rua Carlos Giesen, 1.217, bairro Exposição), de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 18h.