Pai e filha, Giovanni e Catarina Marquezeli apresentam o concerto "Notas do Coração", domingo, em Caxias

Tenor e a filha já dividiram o palco em outras ocasiões, mas este será o primeiro concerto em que ambos irão cantar juntos do começo ao fim Darlan Silva / Divulgação

O tenor paulista radicado em Flores da Cunha Giovanni Marquezeli irá subir ao palco do UCS Teatro, em Caxias do Sul, para apresentar o concerto Notas do Coração, no qual irá cantar junto com a filha, Catarina, de 10 anos. Será às 18h.

Acompanhado por uma banda formada por Amauri Maciel (bateria), Nino Henz (baixo), Lázaro Nascimento (guitarra) e Éder Bergozza (piano), além de um quarteto de cordas, Giovanni e Catarina irão interpretar músicas italianas, como La Donna Pe Mòbile (da ópera Rigoletto, de Giuseppe Verdi) e Santa Lucia, do folclore napolitano, além de temas de sucessos do cinema, como My Heart Will Go On, (Titanic) e Hallelujah (Shrek).

- Será uma apresentação muito emocionante, mas também muito alegre e com diversos momentos de interação com o público. Nós já cantamos juntos outras vezes, desde que a Catarina tinha quatro anos, mas desta vez não será uma participação apenas, mas, sim um o repertório inteiro lado a lado. Como pai, preciso conter as lágrimas a cada ensaio. Acredito que eu esteja mais ansioso do que a Catarina (risos) - comenta Giovanni.

Os ingressos para Notas do Coração podem ser adquiridos pelo Sympla, a R$ 50.