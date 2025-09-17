Cultura e Lazer

No UCS Teatro
Notícia

Pai e filha, Giovanni e Catarina Marquezeli apresentam o concerto "Notas do Coração", domingo, em Caxias

Acompanhados por uma banda e um quarteto de cordas, o dueto irá cantar clássicos da música romântica e erudita internacional

Andrei Andrade

