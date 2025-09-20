Os artistas e educadores Estêvão Marques e Chico dos Bonecos ministram oficina em celebração aos 15 anos do curso de Música da UCS

Na foto, Estêvão Marques, um dos artistas que vai ministrar a oficina na UCS. Divulgação / Divulgação

Em comemoração aos 15 anos do curso de licenciatura em Música da UCS, será realizada a oficina Educando pela Brincadeira, ministrada pelos artistas e educadores Estêvão Marques e Chico dos Bonecos, nos dias 9 e 10 de outubro, no Bloco J. As vagas são limitadas.

A proposta da oficina é instigar professores e docentes de licenciatura a ensinar de uma maneira mais eficaz e envolvente por meio de abordagens multifacetadas, com jogos e brincadeiras que conquistem a atenção dos alunos. O público-alvo é o profissional e estudante da área da Educação, mas também acolhe qualquer pessoa interessada em vivenciar práticas criativas e abordagens sobre a didática em sala de aula.

As inscrições devem ser realizadas neste link. Participantes com presença mínima de 75% recebem certificado como atividade de Extensão universitária.

A realização é do curso de Música, com apoio do seu Diretório Acadêmico (DA), do Centro de Artes e Arquitetura da UCS e da Secretaria de Educação de Caxias do Sul (SMED).

Confira a programação

9 de outubro (quinta-feira)

19h às 19h30min: credenciamento

19h30min às 22h30min: oficina 1 – Educando pela Brincadeira

10 de outubro (sexta-feira)