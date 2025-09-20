Cultura e Lazer

Educando pela Brincadeira
Notícia

Os artistas e educadores Estêvão Marques e Chico dos Bonecos ministram oficina em celebração aos 15 anos do curso de Música da UCS

Atividades com abordagens multifacetadas em sala de aula ocorrem nos dias 9 e 10 de outubro, no Bloco J. Saiba como se inscrever. As vagas são limitadas

