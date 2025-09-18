Orquestras de Garibaldi e Florescer apresentam neste domingo o Cine Concerto II

Sob a regência do maestro Luiz Carlos Zeni Junior, o espetáculo forma a inédita Orquestra Jazz Sinfônica, mesclando big band e orquestra sinfônica Marina Bastos / Divulgação

O projeto Cine Concerto está de volta a Garibaldi em uma nova edição que une música e cinema no mesmo palco. Neste domingo, às 20h, o Clube Integração recebe o Cine Concerto II, com entrada gratuita. A apresentação reúne a Orquestra Municipal de Garibaldi e a Orquestra Jovem Florescer, de Caxias do Sul.

Sob a regência do maestro Luiz Carlos Zeni Junior e com a participação especial da solista Dani Ravizzoni, o espetáculo forma a inédita Orquestra Jazz Sinfônica, mesclando big band e orquestra sinfônica em um som vibrante e emocionante. Cerca de 50 músicos sobem ao palco para interpretar trilhas como as de Star Wars, Frozen II, Como Treinar Seu Dragão, La La Land e Mamma Mia!.