Orquestras de Garibaldi e Florescer apresentam neste domingo o Cine Concerto II

O projeto Cine Concerto está de volta a Garibaldi em uma nova edição que une música e cinema no mesmo palco. Neste domingo, às 20h, o Clube Integração recebe o Cine Concerto II, com entrada gratuita. A apresentação reúne a Orquestra Municipal de Garibaldi e a Orquestra Jovem Florescer, de Caxias do Sul.
Sob a regência do maestro Luiz Carlos Zeni Junior e com a participação especial da solista Dani Ravizzoni, o espetáculo forma a inédita Orquestra Jazz Sinfônica, mesclando big band e orquestra sinfônica em um som vibrante e emocionante. Cerca de 50 músicos sobem ao palco para interpretar trilhas como as de Star Wars, Frozen II, Como Treinar Seu Dragão, La La Land e Mamma Mia!.
A noite terá ainda um momento especial em homenagem aos 150 anos da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul, com a execução de Merica, Merica, hino da imigração e parte da trilha do filme O Quatrilho.