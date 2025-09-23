Orquestra de Carlos Barbosa celebra 150 anos da Imigração Italiana no Brasil em concerto gratuito

Concerto especial promovido pela Orquestra Municipal de Carlos Barbosa (OMCB). Leandro Rodrigues / Divulgação

O Centro Cultural Mãe de Deus receberá um concerto especial da Orquestra Municipal de Carlos Barbosa (OMCB), que celebra os 23 anos da orquestra, os 66 anos de Carlos Barbosa e os 150 anos da Imigração Italiana no Brasil. O evento ocorre nesta quinta-feira (25), às 19h30min, com entrada gratuita.

Sob a regência e direção artística de Dirceu Andrioli, a OMCB, formada por 30 instrumentistas, incluindo dois alunos da Escola da Orquestra, receberá no palco um Coral com 35 vozes, reunindo três grupos convidados: Coro Tramontina de Farroupilha, Coro Radizie D’Italia e Coral Vozes da Montanha, ambos de Carlos Barbosa.

O repertório mergulha na herança italiana, com destaque para a música instrumental, folclórica e tradicional, em um espetáculo que propõe a valorização das raízes culturais que moldaram a identidade da região. Dois momentos do espetáculo também serão dedicados às colonizações Polonesa e Suíço-Valesana, etnias que também completam 150 anos de imigração em 2025.

A iniciativa busca reconhecer e celebrar a contribuição dos imigrantes italianos, que desde o final do século 19 marcaram profundamente a vida cultural, social e econômica do Brasil, especialmente no Sul.

Através da música, linguagem universal que aproxima pessoas, a orquestra convida a comunidade a reviver canções tradicionais italianas, reforçar laços comunitários e homenagear a trajetória de quem ajudou a construir a história da região.

O evento é uma realização da Orquestra Municipal de Carlos Barbosa e conta com o apoio da Prefeitura de Carlos Barbosa e do Centro Educativo Crescer – CEC.

Conheça os convidados

Coro Tramontina

Sob a regência dos maestros Pablo Trindade-Roballo e Alcides Verza, e coordenação da educadora Andréia Regina Boscaini. Redes Sociais / Reprodução

É um grupo musical formado no contexto empresarial da Tramontina. Sob a regência dos maestros Pablo Trindade-Roballo e Alcides Verza, e coordenação da educadora Andréia Regina Boscaini, o grupo já participou de diversos eventos culturais no Estado e realizou, em 2017, uma turnê por quatro províncias da Itália.

Coral Vozes da Montanha

É dirigido culturalmente por Neusa Maria Gedoz, com regência de Ronaldo Adriano da Silva Trindade. Redes Sociais / Reprodução

Criado há três anos, o Coral integra a Associação Suíço-Valesana do Brasil, preservando a cultura e o folclore do Cantão de Valais, na Suíça. Seu repertório é composto de músicas do cancioneiro valesano e do folclore suíço, para resgatar as tradições e ecoar a memória de seus ancestrais, os imigrantes que aportaram aqui há 150 anos. O grupo recebe apoio da Prefeitura Municipal, via Proarte, e é dirigido culturalmente por Neusa Maria Gedoz, com regência de Ronaldo Adriano da Silva Trindade.

Coral Radize D’Italia

Sob a regência de André Arrosi e coordenação de Marinês Isoton. Redes Sociais / Reprodução

Fundado em 2007, iniciou suas atividades com formação a quatro vozes e sem acompanhamento instrumental, sob a regência de André Arrosi e coordenação de Marinês Isoton. Ao longo dos anos, consolidou-se no cenário musical do cancioneiro popular de imigração italiana.

Em 2016, o grupo foi contemplado pelo projeto Financiarte em Caxias do Sul e, em 2017, lançou seu primeiro CD, Radize D’Italia – 10 anos de história. O repertório combina canções tradicionais italianas, composições próprias, traduções de músicas em português para o dialeto Talian, e incorpora elementos inovadores, como percussão corporal em algumas apresentações.

Orquestra Municipal de Carlos Barbosa

A regência e direção artística está a cargo do Maestro Dirceu Andrioli. Leandro Rodrigues / Divulgação

Além dos concertos, a orquestra mantém uma escola de música, por meio de convênio com a prefeitura, oferecendo aulas gratuitas de teoria, solfejo, percepção musical e prática de conjunto com diversos instrumentos. Em 2024, uma doação anônima intermediada pela Proarte possibilitou a aquisição de novos instrumentos, permitindo a inclusão de aulas de violino, viola, violoncelo e contrabaixo, ampliando assim o alcance da escola e fortalecendo os laços com a comunidade.

A Orquestra realiza ensaios semanais em espaço cedido pelo Centro Educativo Crescer (CEC), e atende cerca de 60 alunos em sua escola de música. Desde 2014, a regência e direção artística está a cargo do Maestro Dirceu Andrioli.

Repertório:

"Amazing Grace" – John Newton

"Inno di Mameli" - Música: Michele Novaro | Letra: Goffredo Mameli Com Coros: Radizie D’Italia e Coro Tramontina

"Va, Pensiero" – da ópera “Nabucco” – Giuseppe Verdi; Com Coros: Radizie D’Italia e Coro Tramontina

"La Montanara" – Toni Ortelli; Com Coros: Radizie D’Italia e Coro Tramontina

Coro Dos Ferreiros - da ópera “Il Trovatore” – Giuseppe Verdi; Com Coros: Radizie D’Italia e Coro Tramontina

"Capriccio Italien" – Pyotr Ilyich Tchaikovsky (orquestra)

William Tell Overture – da ópera Guilherme Tell – Gioachino Rossini (ORQUESTRA)

"Tarantela" – Folclore (orquestra)

Danças Italianas - Folclore

Danças Polonesas "Krakoviak" – Folclore

Folclore Suíço Valesiano; Com coro Vozes da montanha

"Mérica, Mérica" - Folclore; Com Coros: Radizie D’Italia e Coro Tramontina

