"Nós temos que observar as pausas, estar presentes em nós mesmos", diz Monja Coen durante passagem por Caxias do Sul

Monja Coen esteve na programação deste sábado (27) da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul. Alessandro Manzoni / Grupo RBS

Em uma das tantas pausas necessárias da vida, o público caxiense pôde parar, respirar e refletir sobre a calma em meio ao caos com a líder espiritual e escritora Monja Coen. Ela esteve na programação deste sábado (27) da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul.

Uma das personalidades mais requisitadas quando o assunto é autoconhecimento, Monja aproveitou o grande número de pessoas que acompanhava o bate-papo na Praça Dante Alighieri, mediado pelo jornalista Marcelo Mugnol, para falar sobre como construiu sua trajetória até se tornar missionária da tradição Soto Shu do Zen-Budismo e fundar a Comunidade Zen Budista Zendo Brasil.

Público acompanhou atento à conversa com a Monja. Alessandro Manzoni / Grupo RBS

Antes da apresentação para o público, ela conversou com o Pioneiro sobre a busca de equilíbrio e serenidade em um mundo tão agitado. Confira os principais momentos da entrevista:

Como cultivar a serenidade em meio à sobrecarga de informações e estímulos que enfrentamos diariamente?

Nós temos que observar as pausas. Nós, geralmente, só observamos os objetos, o movimento, a excitação, a procura, mas não observamos que há pausas entre uma coisa e outra, entre uma fala e outra. E nós vamos dar mais espaço para essas pausas. E aí a gente encontra uma certa serenidade. Respiração consciente é realmente a grande chave da nossa vida.

O que significa “viver plenamente” na perspectiva do Zen Budismo?

Estar presente, no agora. Eu estou completamente presente para você. Eu não estou aqui pensando no que eu vou fazer nem o que eu fiz. Mas voltar para o agora. E não é fácil, porque a nossa cabeça fica pulando. E a gente precisa trazer de volta o corpo. Se perguntar: como é que está a minha postura? Como é que está a minha respiração? Eu estou presente no presente?

Quais práticas simples do cotidiano podem nos ajudar a desenvolver presença e atenção plena?

Começar acordando e sentando cinco minutos. E observe como está respirando. Percebendo que o ar entra e sai. Depois, quando caminhar, estar presente nesse caminhar. Pé direito, pé esquerdo. Sentir o chão mais macio, chão de pedra, de terra, de grama. Esteja presente em você, no seu corpo. É estar presente no presente, em você mesmo. É um treinamento, como tudo. A gente aprende, depois nem pensa mais, como guiar um carro. A gente tem que sair do automático, que é de correr, de ver o horário, o que está fazendo. E entrar neste momento de presença, onde dá para fazer muito mais coisas em menos tempo.

Uma frase que te inspira nos momentos difíceis:

Está na hora de toda a humanidade despertar, pois 'ser humano' transforma o mundo.

Monja Coen atendeu aos pedidos de fotos e autógrafos após a conversa no palco da feira. Alessandro Manzoni / Grupo RBS

Proximidade com o público

Monja atendeu aos pedidos por fotos e autógrafos antes e após a conversa. Desde que chegou, todos a paravam para registrar o momento. Na sessão de autógrafos, uma fila contornava o chafariz da Praça Dante Alighieri, enquanto a noite adentrava. Todos foram atendidos pela Monja.