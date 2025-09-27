Cultura e Lazer

Na Feira do Livro
Notícia

"Nós temos que observar as pausas, estar presentes em nós mesmos", diz Monja Coen durante passagem por Caxias do Sul

Líder espiritual conversou com o público, fez fotos e autografou suas obras literárias na 41ª edição da Feira do Livro neste sábado (27)

Alessandro Manzoni

