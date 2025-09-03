"No trilho das palavras, voa a imaginação" é o tema da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul; confira a programação completa

Falta pouco para o início da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul, que se inicia no dia 26, às 18h, na Praça Dante Alighieri. O show de abertura fica por conta do músico Tonho Crocco, que apresenta um tributo a Tim Maia, às 19h. Com a temática No trilho das palavras, voa a imaginação, a Secretaria Municipal da Cultura divulgou a programação completa na manhã desta quarta-feira (3).
>> Confira a programação completa
Na programação estão confirmados os autores nacionais Monja Coen, Blandina Franco, José Carlos Lollo, Allan Dias Castro, Samir Machado de Machado, Airton Souza, Chris Dias e André Vianco.
Durante os 17 dias de feira, além das atividades literárias, a comunidade também poderá prestigiar apresentações com coros e grupos de canto coral de projeção local e nacional, como o concerto Rock Sinfônico, da Orquestra Municipal de Sopros, com regência de Gilberto Salvagni e o encerramento do evento, no dia 12 de outubro, com show da turnê de 25 anos de Claus e Vanessa.
Serão 18 bancas, entre editoras e livrarias, que vão oferecer até 20% de desconto nas compras de livros. Nesta edição, a área infantil terá 6 bancas.
— Falar de Feira do livro é falar de possibilidades. Daquela pessoa que não tem o costume de entrar em uma livraria, que vai poder passar na Praça Dante, comprar um livro, levar para casa. Nesse ano, quando me chamaram nessa homenagem linda que é ser o mais jovem patrono, confesso que não acreditei. Quando a gente é jovem as pessoas duvidam um pouco da gente. Fico feliz de poder trazer meu público para a feira, que é o publico que vai dar continuidade a esse evento — disse Pedro Guerra na coletiva desta quarta-feira.
Durante o lançamento da Feira também foram anunciadas homenagens especiais ao escritor Luis Fernando Verissimo, ex-patrono da Feira de 1998, que morreu no último sábado (30), e a Jose Clemente Pozenato, morto em novembro do ano passado, que também foi Patrono da Feira do Livro no ano de 1994.
Como será a Feira
A Feira do Livro vai ocupar aproximadamente 2,7 mil metros quadrados na Praça Dante Alighieri. A montagem será parecida com os últimos anos, com a ala adulta ao redor do chafariz e a infanto-juvenil próximo da Casa da Cultura.
Serão 64 sessões de autógrafos, 26 bate-papos literários, 90 contações de histórias, seis espetáculos de dança, que incluem a participação da Cia Municipal de Dança e da Escola Preparatória de Dança, três exposições, 34 atividades musicais, 31 oficinas e cinco palestras.
No já consagrado Passaporte da Leitura, atividade voltada às escolas municipais, serão 22 atividades com 11 escritores e distribuição de 924 livros para promover a leitura e aproximar os estudantes caxienses dos livros e de seus autores.
Patrono e Amigo do Livro
O escritor caxiense Pedro Guerra foi escolhido para ser o patrono da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul. Autor de 20 livros, a maioria deles voltado para o público jovem, Pedro é especialista em Neurociência & Comportamento (PUC) e pós-graduado em Saúde Mental (FAMEESP). Também é cronista do Pioneiro, assinando coluna quinzenal do caderno Almanaque, e palestrante. Nos últimos sete anos, já foi patrono nas feiras de Garibaldi (2024), Picada Café (2023), Barão (2022), Lagoa Vermelha (2021), e Bento Gonçalves e Flores da Cunha (2018).
Entre os livros de maior sucesso de Pedro Guerra estão A Rainha Está Morta (2013), Cabra Cega (2017), Todo o Bullying da Minha Vida (2019) e Vício (2020). Sua obra mais recente é Pais Cansados, Filhos Ansiosos, lançado este ano. Aos 34 anos, o escritor será o mais jovem patrono da história do evento literário em Caxias (antes dele a mais jovem era Natalia Borges Polesso, com 35 anos, em 2017).
O Amigo do Livro é o ilustrador Ernani Carraro. Ele atua como designer e assina o projeto gráficos de diversas obras literárias. Também é o responsável por desenhar as tirinhas da Celeste, a Ovelha Azul, escritas por Elvio Gonçalves e publicadas semanalmente no caderno Almanaque, do Pioneiro.
Destaques nacionais
Monja Coen
- Dia 27 de setembro, sábado, 17h
- Bate-papo “Calma no Caos: Monja Coen e a arte de viver plenamente no mundo de hoje” com Monja Coen e Marcelo Mugnol, no Palco da Feira do Livro
Allan Dias Castro
- Dia 27 de setembro, sábado, 15h
- Bate-papo “Poesia fora da bolha” com Allan Dias Castro e Tríssia Ordovás Sartori, Palco da Feira do Livro
Francisco Bosco
- Dia 28 de setembro, domingo, 17h
- 17h - Bate-papo "A arte do diálogo" com Francisco Bosco e Gilmar Marcílio, no Palco da Feira do Livro
Samir Machado de Machado
- Dia 4 de outubro, sábado, 15h
- 17h - Bate-papo “Suspense, um gênero que nunca se esgota” com Samir Machado de Machado, Tailor Diniz e Dinarte Albuquerque Filho, no Palco da Feira do Livro
Airton Souza
- Dia 4 de outubro, sábado, 17h
- Bate-papo “Literatura brasileira de Norte a Sul: raízes e histórias” com Airton Souza e Maya Falks, no Palco da Feira do Livro
André Vianco
- Dia 5 de outubro, domingo, 15h
- Bate-papo “Fantasmas, vampiros e outras criaturas do terror” com André Vianco e Marcos Kirst, no Palco da Feira do Livro
Bruna Beber
- Dia 11 de outubro, sábado, 19h
- Bate-papo “Entre palavras e melodias: os desafios da escrita e da tradução” com Bruna Beber, Natalia Borges Polesso e Adriana Antunes, na Galeria de Arte Gerd Bornheim