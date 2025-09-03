Cultura e Lazer

Literatura
Notícia

"No trilho das palavras, voa a imaginação" é o tema da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul; confira a programação completa

Autores como Monja Coen e Francisco Bosco estão confirmados na programação, que ocorre do dia 26 até 12 de outubro, na Praça Dante Alighieri

Gabriela Alves

