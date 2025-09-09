Nei Lisboa e Orquestra Municipal de Sopros se reencontram para concerto especial neste domingo, em Caxias

Ensaio de Nei Lisboa com a Orquestra de Sopros na manhã de ontem: parceria renovada após três anos Ulisses Castro / Agencia RBS

Não só o teatro e a arte circense, mas também a música está presente na programação do 25º Caxias em Cena, que está em sua última semana. Especialmente no sábado e no domingo, diversas apresentações musicais poderão ser conferidas gratuitamente em diferentes palcos de Caxias. Destaque para o concerto de Nei Lisboa com a Orquestra Municipal de Sopros, que neste domingo irão reapresentar o show que marcou a celebração pelos 40 anos da Casa da Cultura, em 2022. Será às 18h, no UCS Teatro.

O repertório prevê a abertura com a orquestra apresentando alguns clássicos da música popular brasileira em versão instrumental, antes de Nei subir ao palco. Já com o cantor e compositor e seu violão, serão apresentados sucessos como Bar de Mulheres, No Boleto ou No Cartão, Verão em Calcutá, entre outras canções. Nei também irá apresentar algumas músicas apenas com o seu violão.

– Vou fazer apenas duas ou três músicas sozinho, porque não é a ideia deixar a orquestra esperando (risos). Voltar a me apresentar com a orquestra me traz a Caxias com uma alegria renovada e com um sabor de estreia, porque são poucas as oportunidades que a gente tem de colocar este espetáculo no palco. E a sonoridade da orquestra está sensacional. Além dos arranjos serem muito bonitos, houve algumas mudanças na instrumentação que vão dar algumas nuances muito interessantes ao concerto – destaca Nei, após ensaio com a orquestra na manhã desta terça-feira.

Uma diferença em relação ao concerto que marcou a estreia da parceria, como destaca o regente Gilberto Salvagni, é que, naquela ocasião, havia ainda a presença da Cia. Municipal de Dança. Neste domingo, o público irá conferir um programa mais focado na parte musical.

– Este é um concerto que irá evidenciar ainda mais as canções e chamar mais a atenção para as composições, por ser mais tradicional em termos visuais – aponta o maestro.

Apesar da gratuidade, é preciso fazer a retirada antecipada de ingressos na UCS Livraria ou na Casa da Cultura. Pede-se a doação de um quilo de alimento não perecível ou produto de limpeza.

PROGRAME-SE