Natal Luz de Gramado lança experiência inédita para o público participar do Grande Desfile

O ingresso transforma o visitante em parte do elenco do Grande Desfile de Natal. Cleiton Thiele / Divulgação

Neste ano, de forma inédita, o público poderá participar diretamente do Grande Desfile de Natal, durante a programação da 40ª edição do Natal Luz de Gramado, por meio do Passaporte Experience, um ingresso especial que transforma o visitante em parte do elenco. Na nova modalidade, é possível que até 10 pessoas por noite participem, integrando os carros alegóricos e interagindo com o público ao longo da Avenida das Hortênsias.

Os participantes recebem um kit composto por camiseta exclusiva, gorro natalino, espumante e certificado de participação. Antes do desfile, a partir das 18h30min, há acesso ao coquetel servido no Lounge Premium. Depois, às 19h30min, o grupo é encaminhado para a área de concentração, onde recebe o figurino e orientações gerais. Uma foto com o Papai Noel também faz parte da programação.

A recomendação é garantir os ingressos com antecedência. A participação é aberta a maiores de 10 anos. Mais informações e regras estão disponíveis no site oficial do evento. Os ingressos também podem ser adquiridos por meio do WhatsApp (51) 2106-8010.