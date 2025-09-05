Cultura e Lazer

Música
Notícia

Não foi só uma fase: viva e pulsante, a cena emo caxiense preserva lembranças e cria novas memórias 

De volta a Caxias do Sul neste sábado (6), depois de 10 anos do último show, a banda gaúcha Fresno foi uma das poucas que nunca entrou em hiato

Gabriela Alves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS