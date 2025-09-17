Músicas da banda Queen serão tema do 18º Concerto de Primavera em Caxias do Sul

Na última edição, 8 mil pessoas prestigiaram o Concerto da Primavera Marina Bastos / Divulgação

O evento mais florido de Caxias do Sul já tem data marcada: a 18ª edição do Concerto de Primavera será realizada no dia 28 de setembro, no estacionamento em frente ao bloco T da Universidade de Caxias do Sul.

Consolidado no calendário cultural da cidade, o evento terá como temática nesta edição “Queen – Um Legado Sinfônico”. O espetáculo, com entrada gratuita, contará com a direção artística e regência do maestro Manfredo Schmiedt.

A UCS Orquestra subirá ao palco acompanhada do cantor Beto Vianna como solista, além das participações especiais dos coros da Unimed Serra Gaúcha e da UCS, sob regência do maestro Renato Filippini.

Todas as músicas foram adaptadas para orquestra pelos arranjadores Alexandre Ostrovski Jr., Dhouglas Umabel e Sandro Souza, que assinam os arranjos desta edição.

Nesta edição, serão disponibilizadas 1 mil cadeiras ao público que chegar mais cedo e desejar assistir ao espetáculo com conforto. Também será permitido o uso de cadeiras de praia, cangas ou toalhas durante o concerto.