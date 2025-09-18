Cultura e Lazer

Arte com fé
Notícia

Muro do Museu dos Capuchinhos, em Caxias do Sul, recebe arte produzida com ajuda da comunidade

Vaquinha criada pelo diretor da entidade, Frei Celso Bordignon, está ajudando a custear o trabalho desenvolvido por seis artistas visuais caxienses. Obra é alusiva aos 800 anos da escrita do Cântico das Criaturas

Andrei Andrade

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS