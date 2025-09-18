Muro do Museu dos Capuchinhos, em Caxias do Sul, recebe arte produzida com ajuda da comunidade

Frei Celso Bordignon e os artistas que iniciaram, na quarta-feira, o trabalho em um dos muros do Museu dos Capuchinhos, na Rua General Sampaio Neimar De Cesero / Agencia RBS

Quem passa pela Rua General Sampaio, no bairro Rio Branco, em Caxias do Sul, já percebe que o muro do Museu dos Freis Capuchinhos do RS está mais bonito e colorido. Desde quarta-feira, um grupo de seis artistas visuais locais está produzindo uma obra encomendada pela entidade, a fim de marcar a celebração pelos 800 anos da escrita do Cântico das Criaturas, por São Francisco, em 1225.

Participam da produção os grafiteiros Gustavo Gomes, Vitória Catarina, Gilberto Dinnebier, Henrique Merussi, Rafael Possamai e Stang. Além de trazer elementos que simbolizam o cuidado com a natureza e a proteção aos animais, a obra retrata quatro representações de São Francisco de Assi, uma de cada etnia: latina, europeia, africana e asiática.

São Francisco de Assis é representado em quatro etnias diferentes, a fim de mostrar a presença de seus ensinamentos nos quatro continentes Neimar De Cesero / Agencia RBS

- A ideia de São Francisco é que, se tudo foi criado por Deus, então o fogo é meu irmão, a lua é minha irmã, a terra é minha mãe e minha irmã. Assim ele convida à fraternidade universal. E o Cântico foi escrito num momento de muito sofrimento, já no fim da vida dele, que viria a morrer no ano seguinte. E a representação das diferentes etnias é para mostrar que os ensinamentos de São Francisco estão presentes nos quatro continentes - comenta Frei Celso Bordignon, diretor do MusCap.

A obra foi custeada com a ajuda de colaboradores que atenderam ao pedido de Frei Celso, idealizador da vaquinha virtual para levantar fundos e, assim, viabilizar realização do projeto. Até o momento, cerca de 60 pessoas e entidades contribuíram para a iniciativa.

O artista Gustavo Gomes comenta que o trabalho em um bairro por onde passam muitas pessoas idosas e religiosas tem gerado uma repercussão instantânea e positiva, mesmo antes da inauguração do grafite:

- É um trabalho que tem um viés comunitário, feito com a ajuda da população, e a gente percebe uma aceitação bem grande por parte dos moradores que gostam de caminhar por esta área, especialmente os idosos. Eles percebem que o mais importante é a mensagem positiva que esta arte está trazendo. É um feedback diferente do que a gente está acostumado a receber, mas que também por isso é muito bacana.

A expectativa é de que o mural esteja concluído nesta sexta-feira (19). A inauguração oficial será no dia 4 de outubro, dia de São Francisco e da realização da tradicional bênção aos animais.



