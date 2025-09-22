Mesclando a tradição alemã com shows de pagode e sertanejo, Gramado promove a 1ª Oktoberfest

Alexandre Pires se apresenta nesta sexta-feira (26) na Oktoberfest Gramado. Andre Avila,André Ávila / Agencia RBS

Reunindo nomes como Alexandre Pires, Maiara & Maraisa, Clayton e Romário e Danilo & Davi, a Oktoberfest Gramado iniciará nesta quinta-feira (25) e segue com programação até 5 de outubro, na ExpoGramado, localizada na Avenida Borges de Medeiros, 4.111, no Centro.

A organização do evento têm altas expectativas, projetando números expressivos para a primeira edição. De acordo com um dos idealizadores, Marcos Slongo, a expectativa é receber um público de mais de 100 mil pessoas durante os 11 dias de evento, gerando um impacto econômico superior a R$ 100 milhões para a cidade, mirando a taxa de ocupação hoteleira acima de 90%.

— O otimismo é reforçado pelo fato de que mais de 50% dos ingressos já foram vendidos antecipadamente, com grande procura de turistas. Já existem ingressos comercializados para todos os Estados brasileiros além de Paraguai, Argentina, Uruguai e Chile. — ressalta.

O evento contará com a tradicional cerimônia de abertura do primeiro barril de cerveja. Durante a programação também haverá a escolha da corte da Oktoberfest, realizada em parceria com a Festa da Colônia, com representantes que atuarão como embaixadores da cultura regional.

Além dos shows nacionais, a festa terá um palco secundário dedicado exclusivamente à programação típica da cultura alemã, como grupos de danças, corais e bandas com vestimentas tradicionais. Entre as mais de 25 bandas regionais e típicas, estão na programação, Rainha Musical, Corpo e Alma, Banda Cavalinho, entre outras.

— A programação foi organizada de forma diversificada para mesclar a tradição alemã com o apelo de grandes artistas nacionais. O público pode esperar uma imersão completa na cultura germânica que vai além da música — reforça Slongo.

O evento também resgata as competições tradicionais, como o animado concurso de chope em metro. A celebração irá além dos portões do Expogramado, com circuitos de chope espalhados pela cidade, integrando hotéis e estabelecimentos parceiros à atmosfera da festa.

Feira reúne ainda produtores locais e artesãos da região

Na área externa, o público encontrará uma estrutura inspirada na Festa da Colônia, com pães e cucas feitos em fornos a lenha, bier gartens e uma feira de produtos coloniais. Com cerca de 170 expositores, a feira reunirá produtores locais e artesãos da região, que comercializarão produtos coloniais como compotas, geleias, licores, queijos, mel, embutidos, chás, artesanato e muito mais. A área externa terá entrada franca durante todos os dias.

O acesso aos pavilhões da Oktoberfest também será gratuito nas quintas-feiras, a partir das 16h. A cobrança de ingresso aos pavilhões ocorrerá apenas nas sextas, sábados e domingos. Os bilhetes para os shows nacionais estão disponíveis no site Bilheteria Digital.

Horários de funcionamento: segundas, terças e quartas, das 11h às 21h; quintas-feiras, das 16h às 2h; sextas-feiras, das 16h às 3h; sábados, das 11h às 3h; e domingos, das 11h à meia-noite.

Confira a programação deste final de semana

Quinta-feira (25)

17h : Recepção Banda Amigos do Caneco (Palco 2)

: Recepção Banda Amigos do Caneco (Palco 2) 19h : Cerimônia de Abertura (Palco 1)

: Cerimônia de Abertura (Palco 1) 20h: Banda Piriquito (Palco 1)

Banda Piriquito (Palco 1) 23h: Rainha Musical (Palco 1)

Sexta-feira (26)

12h: Bandinha Típica América (Palco Festa da Colônia)

Bandinha Típica América (Palco Festa da Colônia) 19h: Banda The Willers (Palco 2)

Banda The Willers (Palco 2) 21h: Banda Monte Carlo (Palco 1)

Banda Monte Carlo (Palco 1) 00h: Show com Alexandre Pires – Pagonejo Bão (Palco 1)

2h: Kaiser Musik (Palco 1)

Sábado (27)

12h: Vozes Coro de Gramado (Palco Festa da Colônia)

Vozes Coro de Gramado (Palco Festa da Colônia) 14h: Banda Típica Macega Show (Palco Festa da Colônia)

Banda Típica Macega Show (Palco Festa da Colônia) 16h : Banda Saxônia (Palco 2)

: Banda Saxônia (Palco 2) 18h: Grupo de Danças Sonnenschein (Palco 2)

Grupo de Danças Sonnenschein (Palco 2) 20h: Banda Kamarilia (Palco 2)

Banda Kamarilia (Palco 2) 22h: Show com Danilo e Davi (Palco 1)

00h: Kaiser Musik (Palco 1)

Kaiser Musik (Palco 1) 2h: Show com Clayton & Romário (Palco 1)

Domingo (28)