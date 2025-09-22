Cultura e Lazer

Programe-se!
Notícia

Mesclando a tradição alemã com shows de pagode e sertanejo, Gramado promove a 1ª Oktoberfest

Expectativa da organização é receber um público de mais de 100 mil pessoas durante os 11 dias de evento

Camila de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS