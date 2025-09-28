Mais de 26 mil pessoas visitaram a 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul no primeiro fim de semana

Fabíola Spiandorello e Nestor Copeli com a filha, Olívia, e a cachorrinha Bisteca. Compras do dia começaram pela aventura "Frozen", para a menina. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O domingo que fechou um fim de semana repleto de atividades culturais e esportivas em Caxias do Sul, com direito a jogos nos dois estádios da dupla Ca-Ju, Meia Maratona e Concerto da Primavera, um bom público também aproveitou a 41ª Feira do Livro. Nos três primeiros dias, 26,3 mil passaram pela Feira, que já soma mais de 6,5 mil exemplares vendidos.

Como já é tradição, diversas famílias reservaram o dia de folga para unir lazer e cultura no passeio com os filhos. Foi o caso do casal de jornalistas Fabíola Spiandorello e Nestor Copeli, ambos de 41 anos, que levaram a filha, Olívia, para escolher um livro do seu interesse. E a menina selecionou a versão ilustrada da aventura “Frozen”, da Disney. O casal ainda iria atrás de obras do próprio interesse, como livros de mistério e suspense e sobre tecnologia e marketing.

– A gente gosta bastante de trazer a Olívia, para que ela aprenda cedo a gostar de ler, assim como nós gostamos. O contato com os livros já vem desde que ela era bebezinha. Passeando pela Feira, a gente viu que este ano tem uma diversidade maior de bancas do que no ano passado, o que é muito legal de ver – comenta Fabíola, com a cachorrinha Bisteca, 8, no colo.

Por outro lado, Laércio Leonardelli, 49, e Giovana Agnolin, 45, confessam que pouco se dedicam à leitura, principalmente por falta de tempo. Mas incentivam a filha, Alice, que já é fã da saga Harry Potter, a se interessar cada vez mais pelos livros. No primeiro passeio deste ano pela Feira, a menina escolheu três obras do patrono Pedro Guerra para levar para casa.

Giovana Agnolin e Laércio Leonardelli com a filha Alice, 11, que levou pra casa três livros do patrono da Feira, Pedro Guerra. Neimar De Cesero / Agencia RBS

– A tia dele (do patrono da Feira, Pedro Guerra) é minha professora, então comecei a ler os livros dele por indicação dela. Gostei muito de A Rainha Está Morta (2014) e hoje encontrei os que ele lançou na sequência, então quero ler na ordem. Fora isso, também estou procurando O Diário de Anne Frank (1947) – diz a menina.

A artesã Alexandra Faccio, a Teca, distribui seus "recadinhos de paz" aos visitantes da Feira Neimar De Cesero / Agencia RBS

Além do encontro com os livros, diversos visitantes receberam o carinho em forma de mensagens amorosas escritas à mão pela artesã Alexandra Faccio, 53, a Teca, cada vez mais conhecida pelos bilhetes que espalha pelas árvores, e, mais recentemente, também pelos postes de Caxias.

– Já tem gente que me encontra e vem logo dizendo: “olha ela, a lenda viva”’, de tanto que fiquei conhecida. Eu fico muito feliz, porque só quero fazer as pessoas sorrirem e pensarem um pouquinho enquanto estão na correria do dia a dia. Só ontem (sábado) eu entreguei quase cem cartõezinhos da paz, e hoje já foram mais umas 40, que eu escrevi pela manhã e já distribuí - destaca Teca.

Bate-papo "A Arte do Diálogo' reuniu os filósofos Gilmar Marcílio e Francisco Bosco. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Além de sessões de autógrafo e de contação de histórias para crianças, o dia foi marcado por bate-papos que levaram ao palco alguns dos convidados de maior renome desta edição da Feira, como a escritora Blandina Franco e o escritor José Carlos Lollo, paulistas que produzem séries de sucesso para o público infantil, e o ensaísta e filósofo carioca Francisco Bosco. O público também aplaudiu atrações artísticas, como a do Conjunto de Projeções Folclóricas Tio Xico.

Apresentação do Conjunto de Projeções Folclóricas Tio Xico. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul segue até o dia 12 de outubro, com 24 bancas de venda de livros com descontos especiais e uma média de mais de 20 atividades culturais por dia. De segunda a sábado, as bancas abrem das 10h às 19h – e às 9h no setor infantil. Aos domingos, todas abrem das 12h às 19h.

DESTAQUES DESTA SEGUNDA-FEIRA

8h às 11h e 14h às 17h, no Palco da Feira

Animação cultural com os Vivandeiros da Alegria – vivandeiro Roger Castro

14h, no Estação Sesc – nos trilhos da leitura

Contação de histórias com “Do Re Mi... Andiamo”

14h30min, no Palco da Feira

Apresentação da Banda Escolar da EMEF Ester Justina Troian Benvenutti

Palco da Feira do Livro

18h, no Palco da Feira

Música na Feira: música popular do sul com Paulinho Silva