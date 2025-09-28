Cultura e Lazer

Na Praça Dante
Notícia

Mais de 26 mil pessoas visitaram a 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul no primeiro fim de semana

Evento segue até o dia 12 de outubro, com 24 bancas de comercialização de livros com descontos especiais de diversas atividades culturais

Andrei Andrade

