Maestro Ruben Lundgren receberá título de Cidadão Caxiense, nesta quarta, na Câmara de Vereadores

Ruben é natural de Curitiba, mas desde 1966 vive em Caxias e é um dos responsáveis pela criação da Orquestra Estrela da Manhã, da Igreja Assembleia de Deus. Ele rege o grupo há 56 anos 

