Maestro Ruben Lundgren receberá título de Cidadão Caxiense, nesta quarta, na Câmara de Vereadores

Com 71 anos, Lundgren segue à frente da Orquestra de Sopros Estrela da Manhã. Augusto Martins / Divulgação

O maestro Ruben Lundgren, músico que rege a Orquestra Estrela da Manhã, da Igreja Assembleia de Deus, há 56 anos, receberá o título de Cidadão Caxiense, na noite desta quarta-feira (3), às 19h, na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. A proposta foi feita pelo parlamentar Calebe Garbin (PP).

Lundgren nasceu em 8 de maio de 1954, em Curitiba, e é filho de Ruben Johannes Lundgren e de Maria de Lourdes Lundgren. Desde a infância, demonstrou talento musical, influenciado pelo pai e pelo tio Simon Rune Lundgren. Ainda jovem, ingressou na banda Musical Esperança e estudou teoria musical no Conservatório Palestrina, em Porto Alegre.

Em 1966, se mudou com a família para Caxias do Sul, onde se envolveu ativamente com movimentos musicais locais, participando de bandas escolares e aprendendo piano no Conservatório Caffi.

No ano de 1970, ele fundou a Banda Estrela da Manhã, com jovens da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Assembleia de Deus, presidida por seu pai. Apesar da rotatividade de músicos devido ao serviço militar, Ruben manteve o projeto vivo, oferecendo aulas de música, o que fez a banda crescer rapidamente.

Com o tempo, o grupo ganhou importância na cidade. Atuou em eventos cívicos e religiosos, funcionando como uma espécie de orquestra municipal e participando de eventos importantes, como a Festa da Uva e programas de TV.

Em 2000, Lundgren criou a Brass Band, que evoluiu para a Orquestra de Sopros Estrela da Manhã, hoje com 50 integrantes e um repertório que inclui instrumentos de cordas e arranjos criados por seu pai. A orquestra tornou-se referência musical em Caxias do Sul e no Estado.