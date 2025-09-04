Lucas Silveira, vocalista da Fresno, diz que o show em Caxias do Sul vai ser "uma noite de gala"

Lucas Silveira, vocalista da Fresno, projeta show de quase duas horas em Caxias do Sul. Camila Cara / Divulgação

Na última vez em que a banda Fresno esteve em Caxias do Sul, o ano era 2016 e o grupo comemorava os 15 anos de carreira com uma turnê especial. De volta à Serra neste sábado (6), a Fresno celebra agora 25 anos de estrada com a turnê Eu Nunca Fui Embora. O show ocorre na All Need Master Hall e os portões abrem às 22h.

Ainda é possível garantir ingressos pelo site Minha Entrada, a partir de R$ 80 (+taxas) para o setor Pista. (veja mais abaixo)

Formada em Porto Alegre em 1999, a Fresno é um dos maiores nomes do cenário emo brasileiro. Atualmente a banda é formada por Lucas Silveira (voz e guitarra), Gustavo Mantovani (guitarra) e Thiago Guerra (bateria).

— É dolorido ter ficado tanto tempo assim sem ir para Caxias. A gente sabe do público que tem aí, mas também passou por uma questão do mercado, em que os shows eles foram se centralizando demais em Porto Alegre. Mas estamos de volta e com toda a pompa, trazendo a nossa estrutura inteira. A gente está bem feliz de voltar a Caxias do Sul para fazer a noite de gala, com tudo que tem direito: bandão e sonzão. A gente está louco para ver o pessoal de novo — projeta o vocalista, Lucas Silveira.

A nova turnê leva o nome do último álbum lançado Eu Nunca Fui Embora, que traz uma sonoridade e letras mais maduras, diferentes do emo do início dos anos 2000, como era o caso dos álbuns Revanche (2010) e Ciano (2006).

— Com o Eu Nunca Fui Embora, considero bem sincronizado com o que a gente está fazendo entre o Ciano e o Redenção (2008). Claro que tocando melhor. A própria idade e a temática foi mudando, mas é um disco que transita bem no que se entende pelo nosso som que é focado em guitarra, talvez na segunda metade tem uns passeios mais diferentes, mais pop — analisa Lucas.

Na turnê do novo disco, que conta com participações especiais de Pabllo Vittar, NX Zero, Chitãozinho & Xororó, Dead Fish e Filipe Catto, os lançamentos Quando o Pesadelo Acabar, Diga Parte Final e Se Eu For Eu Vou Com Você se misturam com as clássicas Eu Sei, Desde Quando Você Se Foi e Quebre As Correntes.

— Em dez anos sem passar em Caxias, muitas coisas aconteceram. A nossa turnê atual é, mais ou menos, uma turnê de 25 anos, então a gente procura colocar músicas de todas as fases, inclusive de 20 anos atrás, que é uma fase em que muita gente conheceu a gente. Também trazer coisas do nosso momento atual, que está sendo muito bom — antecipa Lucas.

Em quase duas horas de show, o grupo promete uma performance para matar a saudade acumulada de quase uma década sem fazer show em Caxias, revelando a nova fase.

— Esse é um show em que a gente consegue explorar com mais calma todas as fases da banda. Vai ter bastante coisa e a gente viaja com uma banda. Somos a Fresno, mas temos sintetizadores, uma percussionista maravilhosa. Fica um som muito rico e é muito legal, muito divertido de fazer esse show. A gente está louco pra chegar aí — afirma.

Programe-se