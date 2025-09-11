Cultura e Lazer

Literatura
Notícia

Homenageando a cultura gaúcha, a 28ª edição da Feira do Livro de Gramado se inicia neste final de semana

A programação, que reúne rodas de conversa, oficinas, contação de histórias e apresentações artísticas, segue até 28 de setembro, na Rua Coberta e na Praça Major Nicoletti

Camila de Oliveira

