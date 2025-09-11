Homenageando a cultura gaúcha, a 28ª edição da Feira do Livro de Gramado se inicia neste final de semana

Com o tema As raízes da nossa tradição, a 28ª edição da Feira do Livro de Gramado inicia neste sábado (13) e segue com programação até 28 de setembro, na Rua Coberta e na Praça Major Nicoletti. O evento, realizado pela Prefeitura de Gramado, por meio da Secretaria da Cultura, homenageia a identidade cultural do povo gaúcho por meio da literatura, da oralidade e da valorização da memória.
O patrono desta edição é o escritor e historiador Sebastião Fonseca de Oliveira, apaixonado pela cultura gaúcha. Sua escolha representa o compromisso da Feira com a preservação da história de Gramado e com a celebração daqueles que mantêm vivas as tradições da região.
A feira contará com a participação de 10 livreiros, oferecendo uma programação cultural para todos os públicos. Nesta edição, a Feira do Livro se fortalece ao acontecer em paralelo com o Festival Gaúchos – Festival da História, Cultura e Tradição, promovido entre os dias 5 e 28 de setembro. A união dos dois eventos proporcionará uma imersão na cultura do Rio Grande do Sul, valorizando a leitura, a arte e a tradição.
No primeiro final de semana do evento, a programação na Rua Coberta será integrada ao Festival Gaúchos. Neste sábado (13), das 9h às 22h, o público poderá acompanhar o concurso Dança Rio Grande, com grupos artísticos de diversas partes do estado.
A abertura oficial ocorrerá na segunda-feira (15), às 13h30min, na Rua Coberta, e será realizada em conjunto com a abertura da Semana Farroupilha de Gramado. Durante a semana, as atividades se expandem para a Rua Coberta, a Biblioteca Cyro Martins e as escolas municipais. A programação inclui rodas de conversa, oficinas, contação de histórias e apresentações artísticas.
A Feira do Livro funcionará de segunda a sexta, das 8h30min às 19h30min, e aos sábados e domingos, das 10h às 20h.
Programação cultural
Na terça-feira (16), às 12h30min, no Palco Alternativo na Rua Coberta, ocorrerá apresentação musical com o acordeonista Tiago Wagner. Na sexta-feira (19), a partir das 16h, no Palco Principal da Rua Coberta, ocorrerá um bate-papo De Canoas para o mundo: Os caminhos da escrita com sessão de autógrafos com o autor Paulo Otávio. Já no sábado (20), o destaque fica por conta da apresentação artística com a Invernada do CTG Manotaço, no Palco Alternativo na Rua Coberta, a partir das 13h30min.
No dia 21 de setembro, às 14h, no Palco Principal da Rua Coberta ocorrerá a apresentação artística com o coro "Vozes de Gramado". No dia 22, às 14h, a Biblioteca Cyro Martins será palco da contação de história e leitura em Kaingang "A Araucária da Gralha Azul: uma história dos antigos Kaingangs", com o cacique Mauricio Ven Táhn Salvador e leitura em francês com a co-autora Ana Fonseca.
No dia 25, às 18h, ocorrerá uma "Performance da Dança Flamenca", com Carmem Pretto - Poema "Espetáculo" de autoria de Cecília Lamas, no Palco Principal da Rua Coberta. E no dia 27, às 14h, ocorrerá a palestra "A Mulher na Guerra dos Farrapos", e lançamento do livro "Anita Garibaldi - Mãe da Pátria Italiana" com Elma Sant'Ana e Neliane Ereno, com apoio do Instituto Anita Garibaldi RS, no Palco Principal da Rua Coberta.
A programação completa está disponível nas redes sociais da Feira do Livro de Gramado.