Cultura e Lazer

Música de câmara e canto lírico
Notícia

Grupo de Cordas da UCS inicia série de concertos "Cordas Brasileiras, Vozes Italianas", neste domingo, em Caxias

Apresentação será na Catedral Diocesana Santa Teresa, às 20h, com entrada gratuita

Andrei Andrade

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS