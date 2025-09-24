Grupo de Cordas da UCS inicia série de concertos "Cordas Brasileiras, Vozes Italianas", neste domingo, em Caxias

Concerto terá a participação da soprano Karina Dante e do tenor Maicon Cassânego, como solistas, e do pianista Wagner Maciel Pedro Giles / Divulgação

O Grupo de Cordas da Universidade de Caxias do Sul (UCS) estreia neste domingo (28), às 20h, na Catedral Diocesana Santa Teresa, em Caxias, a série de concertos Cordas Brasileiras, Vozes Italianas. A apresentação é gratuita e contará com a participação da soprano Karina Dante, do tenor Maicon Cassânego e do pianista Wagner Maciel.

O repertório será dividido em duas partes: na primeira, o Grupo de Cordas interpreta obras de compositores nacionais como Carlos Gomes, Villa-Lobos, Ernani Aguiar e Alberto Nepomuceno; na segunda, os solistas e o pianista se juntam ao grupo para apresentar árias e duetos de óperas consagradas, como La Traviata, de Verdi, e Turandot, de Puccini.

Com dez músicos de cordas, acompanhamento de piano e duas vozes solistas, a proposta é oferecer ao público uma experiência que combina a sonoridade orquestral com a expressividade do canto lírico. Haverá ainda uma breve contextualização das obras, ressaltando seu valor histórico e artístico.