Galeria de Artes da UCS inaugura a exposição "Imagens do Inconsciente", de Eliane Santos Rocha, nesta segunda

Exposição reúne 43 gravuras produzidas com o uso de diferentes técnicas

A Galeria de Arte da UCS recebe, nesta segunda-feira a abertura da exposição “Imagens do Inconsciente”, da artista gaúcha Eliane Santos Rocha. São 43 gravuras em técnicas como água-tinta, água-forte e aquarela, reunindo produções feitas entre 2014 e 2025, sob a curadoria de Paulo Borgato Olszewski.

Aos 81 anos, sendo mais de 50 dedicados à arte, Eliane, que é natural de Santana do Livramento e radicada em Porto Alegre, irá conversar com o público sobre esse recorte de 11 anos em sua trajetória.

Detalhe da exposição

- Eliane continua com a mesma inquietude, espontaneidade e curiosidade que marcam sua trajetória artística. Essa exposição é um convite à reflexão, ao despertar e a oportunidade de explorar as linhas do inconsciente retratadas em traços e cores - destaca o curador.