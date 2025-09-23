Galeria Arte Quadros, em Caxias, abre exposição e promove bate-papo sobre a obra de Fernando Baril

Fernando Baril é um dos principais expoentes do surrealismo no Brasil Gilberto Perin / Divulgação

A Galeria Arte Quadros, em Caxias do Sul, promove neste sábado, às 11h, o bate-papo "O Universo de Fernando Baril", a fim de jogar luz sobre a obra do artista visual porto-alegrense, morto em 2023. O encontro será conduzido por Salomão Schames Neto, sobrinho e responsável pelo acervo.

A atividade também marca a abertura de exposição homônima na galeria, com algumas obras representativas do trabalho de Baril, que poderá ser conferida até dezembro. Tanto o bate-papo quanto a visitação à exposição são gratuitos.

QUEM FOI

Fernando Baril (1948–2023) foi um artista cuja obra se destacou pela ousadia e pelo diálogo constante com questões políticas e sociais. Entre pintura, desenho, instalação e objetos, tornou-se um nome fundamental para compreender a arte contemporânea no Brasil a partir dos anos 1970. Sua produção uniu crítica refinada, ironia e invenção formal, transitando entre o figurativo e o abstrato, o poético e o político, sempre com uma postura questionadora.

"Mordendo dedo" é uma das obras de Fernando Baril que estará em exposição na Galeria Arte Quadros Reprodução / Divulgação

"Trocando os pés pelas mãos" é uma das obras de Fernando Baril que estará em exposição na Galeria Arte Quadros Reprodução / Divulgação

Durante a ditadura militar, Baril fez da arte um espaço de resistência, utilizando metáforas e humor para driblar a censura e expor contradições do regime. Com o tempo, incorporou temas como a cultura de massa, o erotismo e a identidade, sem perder o olhar atento às mudanças do mundo.

O porto-alegrense ficou em evidência em 2017, por ter sido um dos artistas cujas obras provocaram o fechamento da polêmica exposição "Queermuseu", no Santander Cultural, na Capital. Uma de suas telas, intitulada Cruzando Jesus Cristo com Deusa Schiva, foi considerada pelos críticos da mostra um desrespeito a símbolos religiosos.